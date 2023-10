Juergen Boos (l), Direktor der Buchmesse, und Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei der Eröffnungspressekonferenz am Dienstag in Frankfurt.

Vor der feierlichen Eröffnung der Buchmesse am Abend hat der Direktor Juergen Boos den Terror der Hamas gegen Israel verurteilt und einen Ausblick auf die Messe gegeben. Bundeskanzler Scholz wird nicht bei der Eröffnungsfeier sprechen.

Zum 75. Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wird am Dienstagabend die Frankfurter Buchmesse (18. bis 22. Oktober 2023) feierlich eröffnet. Zuvor betonten die Veranstalter am Vormittag bei der Eröffnungspressekonferenz die politische Bedeutung der Messe.

Zehn Tage nach dem islamistischen Terrorangriff der Hamas in Israel steht die weltweit größte Bücherschau auch in diesem Jahr im Zeichen internationaler Konflikte und Kriege, insbesondere der Eskalation im Nahen Osten.

"Unser Mitgefühl gilt den Menschen"

Seit 75 Jahren sei die Buchmesse "ein Ort der Meinungsfreiheit, der Meinungsvielfalt und ein Ort des friedlichen Miteinanders der Kulturen der Welt", sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs. Die Buchmesse sei politisch, betont sie, die terroristischen Angiffe der Hamas auf Israel schockierten zutiefst.

Auch der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, verurteilte in seiner Eröffnungsansprache "den Terror und alle, die ihn mit Finanzierung erst möglich machen". Es gehe immer um Menschlichkeit. Diese sei durch den Angriff der Hamas auf Israel zerbrochen. "Unser Mitgefühl gilt den Menschen, deren Angehörige Opfer dieses Gewaltexzesses wurden, und allen Menschen in Israel und Palästina, die unter dem Krieg leiden."

Staatsministerin Roth vertritt den Bundeskanzler

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte ursprünglich die 75. Jubiläumsausgabe der Buchmesse mit einer Rede eröffnen sollen - doch Scholz reist am Dienstag als erster Regierungschef nach dem Großangriff nach Israel . Vertreten an der Seite der slowenischen Präsidentin Nataša Pirc Musar wird der Bundeskanzler von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), wie der Sprecher der Buchmesse, Torsten Casimir, bei der Eröffnungspressekonferenz mitteilte.

Angekündigt sind zur Eröffnungszeremonie zudem Hessens Kunst- und Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) und Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Die Zeremonie gibt es ab 17 Uhr im Livestream.

Preisverleihung an palästinensische Autorin verschoben

Buchmessendirektor Boos betonte in seiner Rede am Dienstagmittag, die Buchmesse sei auch eine Politikmesse und habe einen kulturpolitischen Auftrag. Sie gebe den Autorinnen und Autoren Raum, Bühne und Stimme.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich anlässlich des islamistischen Terrors eine Debatte um die diesjährige Verleihung des LiBeraturpreises an die palästinensische Autorin Adania Shibli entfacht: Kritiker warfen der Preisträgerin vor, in ihrem Roman antisemtische Stereotype zu reproduzieren. Der Verein Litprom, der den LiBeraturpreis jedes Jahr vergibt, und dessen Vorsitzender Buchmessendirektor Boos ist, hatte die Verleihung an Shibli nach dem Terror in Israel kurzfristig verschoben.

Boos beteuerte am Dienstag, jeder sei eingeladen, an der Buchmesse teilzunehmen. Dass die Verleihung nun verschoben würde, sei bedauerlich, aber erfolge auch zum Schutz der Autorin und sei eine Möglichkeit, in einem schöneren Rahmen die Verleihung zu veranstalten. "Wir wollen der 'Hetzmasse' keine Bühne geben", zitierte Boos den Autoren Elias Canetti.

"Am Ende hat Litprom die Verschiebung beschlossen"

Auf Nachfragen von Journalisten räumte der Sprecher der Buchmesse ein, dass die Verschiebung nicht gemeinsam mit Adania Shibli beschlossen worden war. Es habe diesbezüglich ein Missverständnis mit der Autorin gegeben. "Litprom war im Vorfeld der Entscheidung im engen Austausch mit der Autorin und dem Verlag. Am Ende hat die Litprom die Verschiebung beschlossen", so Casimir.

Mit der Folge, dass rund 350 Autoren und Autorinnen der Buchmesse in einem offenen Brief vorwarfen, "palästinensische Stimmen auf der Buchmesse auszuschalten", wie die Zeitung "Guardian" am Montag berichtete .

Diskussionsrunde "In Sorge um Israel"

Anlässlich des Terrorangriffs der Hamas hat die Buchmesse gemeinsam mit dem Schriftstellerverband PEN Berlin zum Auftakt der Messe am Mittwoch (10.30 Uhr, Frankfurt Pavillon) eine Diskussionsrunde zum Thema "In Sorge um Israel" angesetzt. Eingeladen als Sprecher ist unter anderem der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel.

Aber auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der im vergangenen Jahr die Frankfurter Buchmesse geprägt hatte, bleibt weiter ein zentrales Thema. Unter dem Motto "Fragilität der Existenz" machen das Ukrainische Buchinstitut, das Goethe-Institut, das Mystetskyi Arsenal (Art Arsenal) und das Ukrainische Institut mit verschiedenen Veranstaltungen auf sich aufmerksam.

Lage des Buchhandels in Zeiten von KI

Neben Terror und Krieg wurde vor allem auf die Lage des Buchhandels aufmerksam gemacht. Immer mehr Verlage kämen wirtschaftlich an ihre Grenzen, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins. Zwar sei der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um vier Prozent gestiegen, es seien aber 1,1 Prozent weniger Bücher verkauft worden als im Vorjahreszeitraum und 7,4 Prozent weniger als vor der Pandemie.

Nicht nur die Pandemie habe ihren Teil zur schwierigeren Lage beigetragen, sondern auch KI-basierte Technologie sei eine Herausforderung für die Branche, so Karin Schmidt-Friderichs. Man begegne ihr zwar mit Begeisterung. Aber alles, das ChatGPT mache, sei "eine Urheberrechtsverletzung und nichts anderes als Datendiebstahl."

Gastland Slowenien präsentiert sich

Diesjähriger Ehrengast der Buchmesse ist Slowenien. Rund 70 Autoren und Autorinnen gehören zur Delegation. Am Dienstagmittag lüftet Slowenien das Geheimnis um den Pavillon. "Honeycomb of Words - Waben der Worte", so viel hatte das Gastland über seinen Auftritt vorab verraten.

Slowenen seien wie Bienen, durch die zentrale geografische Lage sammelten sie Einflüsse aus ganz Europa und verarbeiteten sie so zu ihrem eigenen Honig, wie das Kuratorenteam erläuterte. Neben der Präsidentin Slowenien werden zur Eröffnungsfeier am Nachmittag auch der Philosoph Slavoj Žižek und die Autorin Miljana Cunta erwartet. Zudem steht eine Perfomance von slowenischen Künstlern auf dem Programm.

Ab Mittwoch für das Fachpublikum geöffnet

Am Morgen nach der Eröffnungszeremonie startet dann traditionell die Messe: Am Mittwoch dürfen zunächst die Fachbesucher und -besucherinnen auf das Frankfurter Messegelände, ab Freitagnachmittag (14 Uhr) ist die Bücherschau für alle Interessierten offen.

Promis wie Comedian Otto Waalkes, Thriller-Autor Sebastian Fitzek und die Moderatorin Sophie Passmann haben Auftritte auf der Messe geplant - für gewöhnlich ist die Promi-Dichte an den Wochenendtagen am höchsten.

Neu in diesem Jahr: das "Meet the Author"-Areal. Dort sollen erstmals reale, kostenlose Begegnungen mit Autoren und Autorinnen möglich gemacht werden. Laut der Buchmesse sind viele Slots bereits ausgebucht, es könnten jedoch bei Absagen kurzfristig noch welche frei werden, teilte der Veranstalter mit. Aktuelle Verfügbarkeiten sind hier einzusehen .

Was die Tickets kosten und ob man vor Ort auch Bücher kaufen kann - hier gibt es die wichtigsten Service-Informationen.

Start mit Buchpreis, Ende mit Friedenspreis

Eingeläutet wurde die Woche im Zeichen von Literatur und Bücher bereits am Montagabend im Frankfurter Römer: Der österreichische Autor Tonio Schachinger hatte den Deutschen Buchpreis 2023 für seinen Roman "Echtzeitalter" erhalten.

Traditioneller Höhepunkt zum Buchmesse-Abschluss ist die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche. Dieses Jahr geht die Auszeichnung an den indisch-britischen Autor Salman Rushdie.

Mehr als 4.200 Aussteller aus 95 Ländern haben sich für die Buchmesse 2023 angemeldet. Die Ticketverkäufe liegen nach Angaben der Messeverantwortlichen über denen von 2019. Damals waren mehr als 300.000 Besucher nach Frankfurt gekommen.

