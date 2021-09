Übergabe der Gastrolle von Norwegen an Kanada, von Margit Walsø an Caroline Fortin und das Cover des Kanada-Magazins zur Buchmesse 2021.

Übergabe der Gastrolle von Norwegen an Kanada, von Margit Walsø an Caroline Fortin und das Cover des Kanada-Magazins zur Buchmesse 2021. Bild © Johannes Gregor/hr / Cover Magazin

Eigentlich sollte die Literatur Kanadas schon 2020 ihren Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse feiern. Doch Corona hat diese Pläne durchkreuzt und so gab es im Vorjahr nur einige digitale Veranstaltungen. 2021 gibt es ein hybrides Konzept.

2020 konnte Kanada seinen Ehrengast-Auftritt nur mit einigen digitalen Veranstaltungen feiern und auch 2021 läuft es nicht so, wie es sich das Organisationsteam beim Start seiner Arbeit vor einigen Jahren vorgestellt haben dürfte.

Ehrengast-Pavillon wird aufgebaut

Was genau das Ehrengastland zur Buchmesse aus dem Hut zaubern wird, wird erst Mitte September bekannt gegeben. Sicher ist jedoch, dass der Ehrengast-Pavillon im Forum aufgebaut wird und so vor Ort einen Einblick in die kanadische Literaturwelt geben wird. Da die Ehrengast-Pavillons von Jahr zur Jahr sehr individuell gestaltet werden und Kanada noch nichts verraten hat, bleibt es also spannend.

Rund 60 kanadische Autorinnen und Autoren, Illustratoren und Künstlerinnen werden zur Buchmesse anreisen, doch ein Teil des Programms wird wie bereits 2020 in digitaler Form über die Bühne gehen. Im Vorjahr waren bereits mehr als 200 Bücher in deutscher Übersetzung erschienen - durch die Verlängerung des Ehrengastauftritts gab es auch da nochmal einen ordentlichen Nachschlag. Weitere 60 Titel sind 2021 in die Buchhandlungen gekommen. Hier die Übersicht der Neuerscheinungen .

Ein gerade erschienenes Literaturmagazin, das digital abrufbar ist , zeigt die "einzigartige Vielfalt" Kanadas, so das Auftrittmotto des Ehrengastes: "Singular Plurality - Singulier Pluriel".

Künftige Ehrengäste: Spanien, Slowenien, Italien

In die Gastrolle schreibt Kanada sich mit einem Gedicht von Georgette Leblanc ein. Die Gastrolle ist ein eigens für den Ehrengast-Auftritt geschaffenes Kunstobjekt, das in jedem Jahr um einen literarischen Beitrag des nachfolgenden Gastlandes erweitert wird.

Die Verschiebung des Auftritts von Kanada bedeutet auch eine Verschiebung aller weiteren Ehrengast-Auftritte. Spanien, Slowenien, Italien - sie rücken alle um ein Jahr nach hinten.