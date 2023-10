Do. 19.10.23, 16:52 Uhr

Verschiebung des LiBeraturpreises erneut kritisiert

Die NDR-Journalistin Alena Jabarine hat die Verschiebung der Verleihung des Liberaturpreises an die palästinensiche Autorin Adania Shibli kritisiert. Bei der Diskussionsrunde "Israel und Palästina - Wege aus der Unversöhnlichkeit" am Donnerstag mit dem Publizisten Meron Mendel sagte sie, sie habe das Gefühl, dass viele Deutsche in ihrer Hilflosigkeit nach dem Terrorangriff der Hamas reagierten, indem sie Palästinenser ausluden und cancelten. Leider sei die Buchmesse Teil dieser Entwicklung. "Keiner hat bislang erklärt, warum ihr Werk heute literarisch anders gelesen werden sollte, weil die Hamas einen fürchterlichen Terroranschlag verübt hat", betonte Jabarine.

Moderatorin Bascha Mika im Gespräch mit Meron Mendel und Alena Jabarine. Bild © Lara Joelle Karbalaie (hr)

Was sei das für eine Botschaft auch an ein deutsches Publikum, wenn eine palästinensisch-stämmige Autorin als Reaktion auf "einen Terroranschlag, der fürchterlich ist und den man verurteilen muss und der durch nichts zu rechtfertigen ist", ausgeladen würde, fragte Jabarine. "Ich kann es einfach nicht verstehen." Es sei ein reflexartiges Positionieren, um schnell auf der richtigen Seite zu stehen. Das bringe nichts, sondern verhärte die Fronten eher. Sie habe das Gefühl, dass palästinensische Menschen derzeit in Kollektivhaft genommen würden. Alena Jabarine ist Tochter einer Deutschen und eines palästinensischen Israelis.

Auch Meron Mendel kritisierte die Verschiebung der Verleihung. Mit Blick auf die umstrittene Rede des Philosophen Slavoj Žižek, er wünsche sich einen Moment des Innehaltens und der Empathie, ähnlich wie nach dem 11. September. Erst wenn ohne sofortiges Kontextualisieren ein Konsens darüber erreicht sei, dass diese Anschläge barbarisch seien, dann könne man anfangen, über Hintergründe zu reden.