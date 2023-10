Laibach-Konzert in der Jahrhunderthalle

Die slowenische Retroavantgarde-Band Laibach tritt am Donnerstagabend in Frankfurt in der Jahrhunderthalle auf. Slowenien ist Gastland der diesjährigen Buchmesse, Laibach der wohl bekannteste Musik-Kunst-Performance-Export des Landes. Laibach präsentiert "Alamut", das in Zusammenarbeit mit iranischen Komponisten und Interpreten entstanden ist. "Alamut" ist ein multimediales Spektakel mit Orchester und Chor, das auf einer berühmten Geschichte aus dem Persien des 11. Jahrhunderts basiert, die der slowenische Schriftsteller Vladimir Bartol (1903 – 1967) in seinem gleichnamigen Roman neu erzählt. Die Band tritt mit dem RTV Slovenia Symphony Orchestra auf, das vom iranischen Dirigenten Navid Gohari geleitet wird. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.