Arno Geiger "Unter der Drachenwand"

Ulrich Sonnenschein (hr2-kultur): Seit Arno Geiger mit "Es geht uns gut" den ersten Deutschen Buchpreis gewann, steht er im Zentrum der literarischen Öffentlichkeit. In seinem aktuellen Roman "Unter der Drachenwand" versucht er die Gefühlslage des Jahres 1944 anhand authentischer Berichte zu rekonstruieren.

Der Autor Arno Geiger schlüpft in die Rolle des jungen Wieners Veit Kolbe. Durch Granatsplitter verletzt, verbringt er eine Genesungszeit entfernt von der Truppe am Mondsee im Salzkammergut. Dort schreibt er über sich, den Krieg und vor allem über seine Nachbarin, ein junge Frau mit Kind aus Darmstadt, in die er sich verliebt hat. Dazwischen schaltet Geiger Briefe aus Wien, Darmstadt und Ungarn, von verfolgten Juden und ausgebombten Großstädtern. So entsteht mosaikartig ein Bild des Jahres 1944, in dem der Krieg zwar noch nicht zu Ende, für die meisten aber bereits verloren ist. [mehr hr2-kultur ]

Nino Haratischwili "Die Katze und der General"

Am Tisch mit Nino Haratischwili

Nino Haratischwili, mit 20 Jahren aus ihrer Heimat Georgien nach Hamburg gezogen, ist der Star unter den Autoren der Kaukasusrepublik. Im hr2-Doppelkopf spricht sie über ihre Liebe zum Theater, ihr Leben zwischen zwei Welten und natürlich auch über ihren neuen Roman "Die Katze und der General".

Haratischwili umkreist in ihrem neuen Roman den Ersten Tschetschenienkrieg von 1994-96, in dem ein russischer Oligarch in seinem neuen Leben in Berlin von seiner Vergangenheit als junger Soldat eingeholt wird. [hr2-Doppelkopf mit Nino Haratischwili ]

Angelika Klüssendorf "Jahre später"

Ingrid Mylo (hr2-kultur): Mit "Das Mädchen" und "April" - beide auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis - schrieb Angelika Klüssendorf über die Geschichte einer starken jungen Frau, die unter widrigen Umständen ihren Weg geht. Ihr neues Buch "Jahre später" erzählt von der zerstörerischen Ehe der erwachsenen April. Schon an ihrem Hochzeitstag denkt sie: "Wenn es nicht gut läuft, kann ich immer noch abhauen." Und es läuft alles andere als gut. Ludwig hat vor allem seine Karriere im Kopf. Sie greift irgendwann zu Tabletten und Alkohol. Eine Weile versuchen sie es noch, irgendwann scheitert die Ehe. Wer trägt die Schuld an der Misere?

Klüssendorf rafft mit harten, markanten Worten die Tage zusammen, die Monate, die Jahre. Es ist eher ein Aufzählen, als ein Erzählen. Ereignisse, Gefühle, Beobachtungen, Schlussfolgerungen - alles wird als feststehende Tatsache hingestellt. Unabänderlich, unumstößlich.

Gert Loschütz "Ein schönes Paar"

Ruthard Stäblein (hr2-kultur): Es ist zwölf Jahre her, dass Gert Loschütz seinen letzten Roman veröffentlicht hat. Bisher eher düster und untergründig unterwegs, kommt "Ein schönes Paar" ganz anders daher: Die Mutter Herta träumt von der großen Stadt und von der Mode. Noch im Zweiten Weltkrieg lernt sie ihren Traummann Georg kennen und die beiden fliehen 1957 aus der DDR in den Westen nach Hessen.

Hier hat der Roman einen autobiographischen Einschlag - Loschütz' Eltern flohen mit ihm damals nach Dillenburg. Das war es aber auch schon an Gemeinsamkeiten mit der eigenen Geschichte. Im Roman entwickelt sich eine dramatische Geschichte, die Ehe zerbricht. Für den Sohn der beiden bricht eine Welt zusammen. Loschütz kreiert mit dem Sohn einen Beobachter, der dieses Drama nicht versteht, aber dem Geheimnis des Paares auf der Spur ist.

Die Satzkonstruktionen sind atemberaubend. Ein leiser, ein behutsamer, ein Trost suchender Roman. Loschütz schafft es, aus diesem Ehe- und Liebesdrama ein Deutschlanddrama zu machen. Prädikat: "Deutsche Wertarbeit".

Inger-Maria Mahlke "Archipel"

Insa Wilke (hr2-kultur): Inger-Maria Mahlke hat mit "Archipel" eine Art Lebensbuch geschrieben. Einen klassischen Familienroman, der politische Geschichte erzählt und von Prägungen handelt, die über Generationen weitergegeben werden. Es ist ein Teneriffa-Roman - dabei geht es aber nicht um Teneriffa als Urlaubsziel.

Im Mittelpunkt steht die Besonderheit Teneriffas in der europäischen Geschichte. Zum einen als Brückenkopf zu den südamerikanischen und nordafrikanischen Kolonien. Außerdem organisierte der damalige spanische Diktator Franco 1936 von Teneriffa aus seinen zweiten Staatsstreich.

Die historischen Hintergründe sind eingebettet in drei Familiengeschichten. Das Buch ist wie ein umgekehrter Stammbaum erzählt, beginnend im Jahr 2015. Kapitel für Kapitel führt Mahlke die Leser zurück in die Geschichte und arbeitet dabei mit einem feinen Gewebe von Andeutungen - sie lässt dabei viel Raum für die eigene Vorstellung.

Für Leser, denen es an Geduld fehlt, kann das detaillierte Erzählen allerdings auch anstrengend sein. Doch das Buch hat so tolle Szenen und es ist so geschickt, wie Mahlke das historische Panorama mit individueller Geschichte verwebt. Mein persönliches Fazit: "Es ist ein tolles Buch, das mich regelrecht elektrisiert hat."

Adolf Muschg "Heimkehr nach Fukushima"

Bianca Schwarz (hr2-kultur): Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg gilt als großer Japan-Kenner, seine Frau ist Japanerin, sein Sohn in Tokio geboren. 2011 hat er nach der Reaktorkatastrophe die Region um Fukushima besucht und seine realen Erfahrungen in seinen neuen Roman einfließen lassen. "Heimkehr nach Fukushima“ heißt er und da darf man bei Adolf Muschg auch ein sprachlich exquisites Leseerlebnis erwarten.

Die Romanfigur Paul Neuhaus, ein deutscher Architekt um die 60, bekommt eines Tages von alten Freunden aus Japan eine Einladung nach Fukushima. Eine Einladung im Namen des Bürgermeisters eines Dörfchens inmitten der Sperrzone. Das "schönste Dorf Japans" soll es einmal gewesen sein, aber nach dem Reaktorunglück wurde es evakuiert und die ehemaligen Einwohner sind skeptisch bezüglich einer Rückkehr in die Heimat; sie trauen weder den Messwerten, noch der Regierung oder dem Energieversorger.

Doch der Bürgermeister hat einen tollkühnen Plan: Er will dort eine Künstlerkolonie schaffen nach dem Vorbild von Worpswede oder Monte Verità. Und Paul soll dabei helfen. Dieser hält eine Künstlerkolonie auf verseuchtem Boden für eine Schnapsidee, trotzdem willigt er in den Besuch ein und lässt sich von dem charismatischen Mann dazu überreden, die Region um Fukushima mit dem Auto zu bereisen und sich ein eigenes Bild zu machen. [mehr hr2-kultur ]

Stephan Thome "Gott der Barbaren"

Kulturfrühstück mit Stephan Thome

"Gott der Barbaren", das neue Buch von Stephan Thome, nimmt die Leser mit auf eine Zeitreise nach China. Mitte des 19. Jahrhunderts - eine christliche Aufstandsbewegung überzieht das Kaiserreich mit Terror und Zerstörung. Angeführt von einem christlichen Konvertiten, errichten Rebellen einen Gottesstaat. Der Taiping-Aufstand hat mit unserer heutigen politischen Wirklichkeit mehr zu tun, als es auf den ersten Blick scheint.

"Kaum jemand in Europa weiß etwas über die Taiping-Rebellion, dabei hat der Stoff so viel mit unserer Gegewart zu tun", erklärt Thome seine Begeisterung für das Thema. Wie jetzt, Sie haben keinerlei Vorkenntnis über die Geschichte Chinas im 19. Jahrhundert? Das macht gar nichts, versichert Thome im hr2-Kulturfrühstück. "Man braucht nur eine gewisse Abenteuerbereitschaft." Ein bisschen Ausdauer sollte man auch noch mitbringen, für die 719 Seiten. [hr2-Kulturfrühstück mit Stephan Thome ]