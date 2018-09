Rund um den Frankfurter Römer herrscht im Oktober Ausnahmezustand: Das Lesefest Open Books, das zur Buchmesse stattfindet, hat die Innenstadt dann fest im Griff. Die meisten Lesungen und Autoren-Dates sind kostenlos. Mancherorts geht es georgisch zu.

Das Lesefest zur Frankfurter Buchmesse feiert in diesem Jahr sein erstes großes Jubiläum. Zum zehnten Mal findet die Veranstaltungsreihe Open Books in Frankfurt statt - und ist seit Beginn stetig gewachsen. "Was 2009 im Frankfurter Kunstverein seinen Anfang nahm, hat sich mittlerweile zu einem wahren Publikumsrenner nicht nur für Lesebegeisterte entwickelt", sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig am Donnerstag auf der Vorschau-Pressekonferenz im Kunstverein.

Mit 16.000 Besuchern erreichte Open Books im Vorjahr einen Besucherrekord. In diesem Jahr soll das Lesefest der Stadt wieder die Buchmesse und ihre Gäste in Frankfurts Innenstadt locken - und wird mit insgesamt 138 Veranstaltungen noch ein wenig größer werden. 180 internationale Autoren werden ihre Neuerscheinungen an nur fünf Tagen rund um den Römer präsentieren.

Georgien als literarisches Highlight

Unter ihnen werden auch viele Schriftsteller aus Georgien sein. Mit dem diesjährigen Buchmesse-Ehrengast setzt auch Open Books einen großen Schwerpunkt auf das gerade mal vier Millionen Einwohner zählende Land. Georgien hat Frankfurt bereits beim Museumsuferfest mit seine Energie in den Bann gezogen.

Besonders der georgischen Literatur bietet Open Books eine große Bühne: Im Haus am Dom wird es am Sonntag vor der Messe, 7. Oktober, eine Matinée mit Vernissage zu "Georgien: Eine literarische Reise" geben. Der Literaturbahnhof im Haus des Buches stellt vom 10. bis 13. Oktober jeden Tag für eine Stunde zwei georgische Schrifsteller sowie ihre Neuerscheinungen vor. Gleichzeitig treten an allen Tagen georgische Autoren in verschiedenen Lesungen auf.

Doch die Georgier packen vielmehr als nur Bücher aus ihrem großen Kulturbeutel aus: Sie bringen Ausstellungen mit sensationellen Fundstücken aus Georgien nach Frankfurt sowie georgische Kinovorführungen und Theaterstücke.

Literatur im Römer mit 16 Autorinnen

Das Highlight von Open Books wird wohl die zweitägige Literaturveranstaltung "Literatur im Römer "- bekannte Autoren sprechen hier in größerer Runde über ihre Herbstneuerscheinungen. Schriftsteller wie Karen Duve, Artur Becker und die Shortlist-Kandidatinnen Inger-Maria Mahlke und María Cecilia Barbetta treffen an zwei Tagen, am Mittwoch, 10. Oktober, und Donnerstag, 11. Oktober, auf der Bühne aufeinander. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen Alle Open Books-Veranstaltungen sind kostenfrei. Ausnahmen sind: die Eröffnung (10/7 Euro, Vorverkauf), Teil der Bewegung (5 Euro, nur Abendkasse) und die Open Party (7/4 Euro, Vorverkauf). Ende der weiteren Informationen

Eröffnet wird das Lesefest Open Books traditionell am Abend vor Messebeginn in der Deutschen Nationalbibliothek. Am Dienstag, 9. Oktober, kommen die Autoren Nino Haratischwili, Christian Berkel, Max Czollek und der bislang noch unbekannte Träger des Deutschen Buchpreises 2018 um 20 Uhr auf dem Blauen Sofa zusammen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Veranstaltungen müssen Gäste hier Eintritt zahlen.

Die Eröffnungsfeier in der Deutschen Nationalbibliothek im Vorjahr 2017 Bild © Alexander Paul Englert

Um beim Open Books Lesefest auch die Leser von morgen abzuholen, feierte "Open Books Kids " 2017 Premiere. Dieses Jahr gehen die kostenlosen Lesungen für Kinder ab fünf Jahren am Messesamstag, 13. Oktober, und Messesonntag, 14. Oktober, in die Verlängerung - dieses Mal im Jungen Museum in Frankfurt. Im Stundentakt gibt es Lesungen mit Kinderbuchautoren, bei einigen Auftritten zeichnen die Illustratoren live zu den Erzählungen.

Anti-Smartphone Raum kommt zurück

Weitere Informationen Von Mittwoch bis Freitag öffnet der "Slow Reading Room" im Frankfurter Kunstverein von 17 bis 21 Uhr, am Samstag schon ab 15.30 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Wer sich noch an das Lesefest von 2016 erinnert, dem könnte der "Slow Reading Room " ein Begriff sein. Dieser feiert in diesem Jahr seine Neuauflage und bietet damit eine Entschleunigungskur nach dem stressigen Messebesuch oder der Hektik auf der Arbeit. Bei einem Tee, gemütlich auf dem Sofa, können Besucher sich hier in die Bücherwelt stürzen und in den Herbst-Neuerscheinungen versinken. Der Frankfurter Kunstverein verwandelt hierzu einen seiner Räume in ein Paradies der Ruhe. Buch statt Smartphone lautet die Devise.

Neben Open Books feiert auch die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr ein großes Jubiläum - seinen offiziellen 70. Geburtstag. Anstelle das eigene Jubiläum zu feiern, zelebriert die Buchmesse in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Mit ihrer Kampagne "On The Same Page" will sie diesem historischen Dokument Aufmerksamkeit verleihen.