Die Buchmesse bestimmt zur Messezeit das Nachtleben in Frankfurt. Viele Veranstaltungen in der Stadt sind kostenlos - aber auch auf der Messe kann nach dem Besuch noch gefeiert werden. Eine Übersicht.

Schmerzen die Füße vom Buchmesse-Rundgang noch nicht genug, dann gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, den Abend tanzend ausklingen zu lassen.

Dienstag, 15. Oktober

Norsk Festival Motorpsycho

Ehrengast Norwegen bringt das Norsk Festival mit zur Frankfurter Buchmesse. Konzerte aus unterschiedlichen Genres, Performances, Lesungen und Talks stellen die Facetten der Musikszene Norwegens vor. Jeder Tag ist einem anderen Genre gewidmet. Los geht es mit der Rockmusik von Motorpsycho.

Die Motorpsycho wagen sich mit ihrem aktuellen Album „The Crucible“ noch weiter in dunkle und experimentelle Räume vor. Bild © Aleksandar Pasaric/ Pexels

Am Mittwoch, 16. Oktober, liegt der Fokus auf der experimentellen Musikszene Norwegens, der Donnerstag, 17. Oktober, gehört der elektronischen Musik. Jazzmusik, für die Norwegen bekannt ist, steht am Freitag, 18. Oktober, im Mittelpunkt. Die Reihe endet am Samstag, 19. Oktober, mit der Folkmusik.



Wann? Dienstag bis Samstag ab 20 Uhr

Dienstag bis Samstag ab 20 Uhr Wo? Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt am Main

Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt am Main Eintritt: Verschiedene Preise für die Konzerte, Motorpsycho: 32 Euro im Vorverkauf, 35 Euro an der Abendkasse. Es gibt einen Festivalpass für 75 Euro, der an allen fünf Tagen gilt.

Donnerstag, 17. Oktober

Urban Club Band #bookfest

Auf dem #bookfest kann man Deutschlands Club Band Nr. 1 aus Frankfurt live erleben. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die "Urban Club Band" auf Europas Bühnen unterwegs - und spielt zur Buchmesse live im Gibson Club.

Das Gibson ist einer der beliebtesten Clubs Deutschlands. Bild © hessenschau.de

Wann? ab 20 bis 22.30 Uhr

ab 20 bis 22.30 Uhr Wo? Gibson Club Frankfurt Zeil 85-93 60313 Frankfurt am Main, Deutschland

Gibson Club Frankfurt Zeil 85-93 60313 Frankfurt am Main, Deutschland Eintritt: bis 22 Uhr frei, danach 10€

Pop-up-Empfang 2019 #wirmachenbuecher

#wirmachenbuecher ist ein Pop-up-Empfang des Literaturhauses Frankfurt und offen für alle, die Bücher lieben. Dabei wird das Literaturhaus Frankfurt zur Empfangs- und Prosit-Zone. Nach dem Überraschungserfolg des Vorjahres wird der Empfang dieses Jahr noch größer; Autoren, Leser, Verlage, Kritiker, Übersetzer, Illustratoren und Agenten kommen zusammen und können entweder Gast oder Gastgeber sein.

Wein, Bier, Sekt - beim Pop-up-Event ist alles dabei. Bild © Frankfurter Buchmesse

Die Einladung zum Mitmach-Empfang lautet: Werdet selbst Gastgeber unter Gastgebern. Alles, was man dafür braucht, sind Empfangsstände. Und die gibt es im Literaturhaus, mobil und gebaut aus Bierkiste, Besenstiel und Banner, das Starter-Set ab 50 Euro, für alle, die Gastgeber sein wollen. Dafür kann man sich hier ab dem 14.08. anmelden.



Wann? 21 bis 1 Uhr

21 bis 1 Uhr Wo? Literaturhaus Frankfurt Schöne Aussicht 2 60311 Frankfurt am Main,Deutschland

Literaturhaus Frankfurt Schöne Aussicht 2 60311 Frankfurt am Main,Deutschland Eintritt: frei - man benötigt allerdings zuvor Eintrittskarten zur Buchmesse

Freitag, 18. Oktober

Killing me Soufflé – ein kulinarisch-musikalischer Abend

Killing me Soufflé von Lachlan Hayman Bild © Hädecke Verlag

Das Küchenteam von David Meves serviert auf dem Stairway to Oven ein 3-Gang-Menü mit den größten Hits aus Rock, Pop, Funk & Soul aus dem Buch "Killing me Soufflé " von Lachlan Hayman. Untermalt wird jeder Gang mit den passenden Coversongs, präsentiert vom Akustik-Duo Fox & Rabbit.

Wann? 19 bis 23 Uhr

19 bis 23 Uhr Wo? Club Michel Münchner Str. 12 60329 Frankfurt am Main

Club Michel Münchner Str. 12 60329 Frankfurt am Main Eintritt: 40 Euro

Party of Indieverse

Auf der Indieverse Party werden die rechteckigen Planeten gefeiert - also die vielen Bücherwelten. Bekannte Indiekünstler wie Indiemags, Almost 30, Sand Journal und Kultur&Gespenst stimmen die besten alternativen Klänge an. Auf der Agenda stehen: Lesen, Lesen, Lesen, dann Musik, Trinken und Tanzen.

Lesen, Musik, Tanzen und Trinken Bild © Ingrid Santana/ Pexels

Wann? ab 20 Uhr

ab 20 Uhr Wo? AMP, Gallusanlage 2, 60329 Frankfurt am Main

AMP, Gallusanlage 2, 60329 Frankfurt am Main Eintritt: kostenlos

Party der Independents 2019

Am "Independents-Freitag" kommen Verleger, Autoren und Leser unabhängiger Verlage zum Feiern zusammen. Im Literaturhaus wird jedes Jahr am Freitag der Buchmessewoche die Unabhängigkeit gefeiert. Die unabhängigen Verlage laden zur Party und die DJs Keilschmidt aka Antje Keil (Lektorin) und Katharina Schmidt (Illustratorin) legen auf.

Die DJanes keilschmidt legen am "Hotlist-Freitag" auf. Bild © keilschmidt

Wann? ab 21 Uhr

ab 21 Uhr Wo? Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt

Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt Eintritt: 4 Euro

"OMP" – Party für open minded People

Die "OMP" Party frei und offen für alle. Auf zwei Floors läuft Musik von Dance Classics und Charts über Vocal House bis hin zu Elektro.

Die OMP Party ist offen für alle. Bild © picture-alliance/dpa

Wann? ab 21.30 Uhr

ab 21.30 Uhr Wo? Karlson Club, Karlstr. 17, 60329 Frankfurt

Karlson Club, Karlstr. 17, 60329 Frankfurt Eintritt: VVK 8 Euro, Abendkasse 12 Euro

Samstag, 19. Oktober

Happy Hour Norwegen

Bei der täglichen Happy Hour klingt jeder Messetag zu den Elektroklängen von DJ Olle Abstract aus. Das Programm im norwegischen Ehrengast-Pavillon finden Sie hier .

Happy Hour im norwegischen Ehrengastpavillon Bild © picture-alliance/dpa

Wann? 17.30 bis 19 Uhr

17.30 bis 19 Uhr Wo? Ehrengast-Pavillon Norwegen (Forum, Ebene 1)

Ehrengast-Pavillon Norwegen (Forum, Ebene 1) Eintritt: frei - man benötigt allerdings zuvor Eintrittskarten zur Buchmesse

Open Party mit DJs aus der Literaturszene

Die Open Party ist das Tanzparkett im Literaturhaus zum Abschluss des Lesefestivals Open Books. Es ist die große Messeparty für die Fach- und Leserwelt, für alle, "die auch was mit Medien machen". Es wird getanzt, bis alle wach sind.

Namen aus der Literatur-Szene werden an diesem Abend im Literaturhaus Frankfurt auflegen. Bild © Alexander Paul Englert

Am DJ-Pult stehen Profis der deutschen Literaturbranche: Autoren, Lektoren und Verleger zeigen, dass sie nicht nur Bücher schreiben, sondern auch Musik machen können. Beatrice Wallis, Jan Weiler, Peter Stamm und Petra Wittrock werden in diesem Jahr auflegen.



Wann? ab 21 Uhr

ab 21 Uhr Wo? Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt

Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt Eintritt: 7 Euro, ermäßigt: 4 Euro

FBM19 Closing Party

Die offizielle Frankfurter Buchmesse Closing Party ist die krönende Abschlussparty. DJs aus dem Ehrengastland Norwegen und lokaler Support aus Deutschland legen live auf drei Floors auf. Dabei treten die norwegische und Frankfurter Clubszene in einen einmaligen Dialog und bespielen das Kunstzentrum Atelierfrankfurt.

Die Closing Party zur FBM18. Bild © Peter Krausgrill

Parallel dazu läuft das Musical Lecture & Book Lunch, das unveröffentlichte Musik in exklusiven Listening Sessions spielt. Die Veranstaltung findet in drei Sprachen statt: Deutsch, Englisch und Norwegisch.