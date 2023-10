Roth: Rechtsstaat muss gegen Antisemitismus vorgehen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hob während der Eröffnungszeremonie der Buchmesse die Bedeutung von Büchern in Zeichen von Krisen und Krieg hervor. "Ich bin davon überzeugt, dass gerade in diesen Zeiten das Lesen unseren Blick öffnet", sagte sie am Dienstagabend. Es schaffe Verständnis über alle Grenzen hinweg und lehre Empathie.

"Lesen ist der Beweis, dass wir uns trotz unserer Unterschiede verstehen können und unsere Gesellschaft mitnichten dazu verdammt ist, auseinander zu driften, auch, wenn manche das behaupten und befördern", so Roth. Man müsse mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegen Antisemitismus vorgehen. "Es ist unsere Aufgabe, das so reiche und vielfältige jüdische Leben in unserem Land - und es ist ein großes Glück, dass es das wieder gibt - zu fördern und zu stärken", sagte sie.

Mit Blick auf den seit mehr als einem Jahr andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sagte Roth, es handele sich um einen Krieg gegen die Kultur der Demokratie. "Er richtet sich gegen die Selbstbestimmung von Menschen in unserer direkten Nachbarschaft, von Menschen, die die Freiheit haben wollen, in der Sprache ihrer Wahl lesen zu wollen."