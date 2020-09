In den Vorjahren waren in den Gängen selten wenige Menschen unterwegs - in diesem Jahr ist das die Regel.

In den Vorjahren waren in den Gängen selten wenige Menschen unterwegs - in diesem Jahr ist das die Regel. Bild © Frankfurter Buchmesse / Alexander Heimann

Wie funktioniert die Messe in Corona-Zeiten? Was kostet der Eintritt? Wie viele Besucher dürfen kommen? Die wichtigsten Fakten für Ihren Buchmesse-Besuch.

Die Frankfurter Buchmesse findet 2020 als Special Edition statt. Vor Ort wird es auf dem Messegelände und in der Stadt Veranstaltungen geben. Hinzu kommen viele digitale Angebote . Wichtig: Auf dem Messegelände und an den Veranstaltungsorten in der Stadt gilt ein umfassendes Hygienekonzept. In den Hallen sind die Gänge deutlich breiter als sonst.

Dieses Dokument wird laufend ergänzt und aktualisiert sobald uns weitere Informationen vorliegen.

Öffnungszeiten

Die Buchmesse ist an den Publikumstagen am Wochenende für alle Bücherfreunde geöffnet. Am Samstag, 17. Oktober, von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 18. Oktober, von 9 bis 17.30 Uhr. Fachbesucher können von Mittwoch, 14. Oktober bis Samstag, 17. Oktober von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 18. Oktober, von 9 bis 17.30 Uhr kommen.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise stehen aktuell noch nicht fest. Buchmesse-Chef Juergen Boos hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Eintrittspreise unter denen des Vorjahres liegen werden. Da waren für eine Tageskarte 22 Euro zu bezahlen.

Welche Hallen sind belegt?

Alles spielt sich in diesen Hallen ab: 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 6.0 und 6.1

Wie viele Besucher dürfen in die Hallen?

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die in die Hallen dürfen, wird sich nach den zum Zeitpunkt der Buchmesse geltenden Bestimmungen richten.

Bücherkauf

Alle ausstellenden Verlage dürfen ihre Bücher am Samstag und Sonntag zum Ladenpreis verkaufen. Im Anschluss von Lesungen und Signierstunden können die Bücher der entsprechenden Autoren ebenfalls zum regulären Ladenpreis erworben werden. Der Umgang mit Büchern an den Messeständen orientiert sich am aktuellen Vorgehen in Buchhandlungen. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, Bücher anzuschauen und durchzublättern. Für den Verkauf können Bücher darüber hinaus foliert angeboten werden. Sollten einzelne Titel häufig in die Hand genommen werden, können diese nach Ermessen der Standbetreiber mit einem Desinfektionstuch abgewischt werden.

Bühnen und Veranstaltungen

Wegen der Hygienevorschriften wird es in diesem Jahr eine zentrale Bühne in der Festhalle geben, die ARD Buchmessenbühne. Das Bühnenprogramm wird zu einem großen Teil von der ARD geplant und präsentiert, mit im Boot sind weitere Medienpartner, wie ZDF, 3sat, arte und andere. Das Programm wird per Livestream übertragen. Die Bühne in der Festhalle wird auch für Abendveranstaltungen genutzt. Ein Höhepunkt wird die ARD Buchmessennacht am Freitag, den 16. Oktober 2020, sein.



Zahlreiche Veranstaltungen werden dezentral in der Stadt stattfinden. Kleinere Veranstaltungen gibt es an den Ständen und in Konferenzräumen. Eine Übersicht bietet der Veranstaltungskalender der Buchmesse. Es gibt auch wieder die kostenlose Buchmesse-App fürs Smartphone .

Anreise

Öffentliche Verkehrsmittel: Vom Frankfurter Hauptbahnhof können Sie mit der S-Bahn, U-Bahn und der Tram zum Messegelände gelangen. Vier S-Bahn-Linien (S3, S4, S5 und S6) fahren die Haltestelle Messe an. U4 ab Hauptbahnhof (Richtung Bockenheimer Warte) bis zur Haltestelle Festhalle/Messe. Außerdem können Sie am Hauptbahnhof die Straßenbahn-Linie 16 (Richtung Ginnheim) oder 17 (Richtung Rebstockbad zum Messegelände nehmen (Haltestelle Festhalle/Messe).

Pkw: Autobahn A5 bis Westkreuz Frankfurt (Ausfahrt 19), Abfahrt nach Osten in Richtung Innenstadt. Der Beschilderung Rebstockbad folgen bis zum Parkhaus (Adresse: Am Römerhof). Vom Rebstockgelände verkehrt ein kostenloser Pendelbus zum Eingang Galleria (Halle 9) sowie zum Eingang Halle 3 Ost. Das Parken direkt auf dem Messeglände ist für Nicht-Fachbesucher nicht möglich.

Kontrollen

Aus Sicherheitsgründen werden am Eingang Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt. Die Frankfurter Buchmesse rät, keine große Taschen, Rucksäcke oder Koffer auf das Messegelände mitzunehmen. Für den Bücherkauf sollten Besucher kleine, faltbare Taschen einpacken. Details regelt die Hausordnung .

Sonstiges

In den Ausstellungshallen herrscht Rauchverbot. Die Messe ist barrierefrei. Weitere Informationen bietet die Broschüre Begegnungen ohne Barrieren .