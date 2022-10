Wie immer bietet die Buchmesse mehr als nur Bücher und Autoren. Hier und da stehen auch die Besucherinnen und Besucher im Rampenlicht. An anderer Stelle werden die grauen Zellen gefordert. Einige Tipps für interaktiven Spaß.

Hallen voller Stände, Stände voller Bücher: Über 4.000 Aussteller sind in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Viele bringen Regale mit frischen Werken mit, doch Bücher sind längst nicht alles. Viele Verlage und Initiativen bieten Veranstaltungen und Aktionen zum Miträtseln, Knobeln und für einen Perspektivwechsel. Wir haben eine Auswahl an interaktiven Tipps und Fotospots für einen Besuch auf der Buchmesse für Sie zusammengestellt.

Aufgepasst: Manche können Sie durchgängig während der Messe ansteuern, manche sind wiederum termingebunden oder erst an den Publikumstagen (21. bis 23. Oktober) für Sie da.

Wunschmaschine Illumat

Dieser Automat ist Kult: Die Zeichenmaschine Illumat ist ein klassisches "Muss man gemacht haben" der Buchmesse. Auf geheimnisvolle Weise erfüllt die wundersame Kiste die Wünsche der Besucher. Auf einem Zettel notiert, gerne auch mit einer kleinen Münze durch einen Schlitz gesteckt, verwandelt sich der geschriebene Wunsch in eine einmalige Zeichnung. An kaum einem Ort der Buchmesse kann man so viele lächelnde Menschen treffen. Die Illustratoren der Kreativ-Etage machen Wünsche wahr.

Wann und wo? während der Messeöffnungszeiten; Stand des Bundeslandes Thüringen, Halle 3.1 G66; Kosten: 2 Euro

Ein Klassiker und wohl das Highlight der Mitmachaktionen: der "Illumat". Bild © hessenschau.de/Sophia Averesch

Ein Erinnerungsfoto der besonderen Art gibt es am Stand der ARD gleich neben der ARD-Bühne: Sie können sich ins Studio der tagesschau oder in das sportstudio "transportieren" lassen. Das geht ganz einfach: Machen Sie ein Foto in der virtuellen ARD-Box und suchen Sie sich den gewünschten Hintergrund aus. Neben tagesschau und sportstudio gibt es auch das Design des "Tatorts". Hier können Sie sich als Moderator oder als Ermittlerin üben.

Wann und wo? während der Messeöffnungszeiten; neben der ARD-Bühne, Halle "Forum"

Sportschau, tagesschau oder doch tatort? Sie können sich in der ARD-Fotobox Ihren Hintergrund aussuchen! Das Foto gibt's gedruckt zum Mitnehmen und auch digital. Bild © hessenschau.de/Sophia Averesch

Virtual Reality-Erlebnis auf dem Mond

Einmal Astronaut sein und auf dem Mond spazieren gehen. Dafür brauchen Sie gar nicht in ein Space Shuttle steigen, die Reise zur Buchmesse genügt: Am Stand von "Was ist was?" ist das Schülerlabor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt aufgebaut. Mit einer Virtual Reality-Brille werden Sie zu einer virtuellen Raumstation am Mond katapultiert. Schauen Sie sich um, am Schaltraum, in der Küche oder "draußen" auf dem Mond.

Wann und wo? während der Messeöffnungszeiten; Halle 3.0, D87

Mit Druckkunst experimentieren

Das Gutenberg-Museum Mainz lädt jedes Jahr zu künstlerisch-kreativen Angeboten ein. Für drei Euro können Sie ein Druckkunst-Kunstwerk mit nach Hause nehmen - zum Beispiel eine bunte Libelle. In direkter Nachbarschaft kann auch mit der Frottagetechnik experimentiert werden. Dabei wird die Oberflächenstruktur eines Gegenstandes oder eines Materials durch Abreiben mit Kreide oder Bleistift auf ein aufgelegtes Papier übertragen.

Wann und wo? während der Messeöffnungszeiten; Halle 4.0, E100

Libellen-Druckkunst für drei Euro. Bild © hessenschau.de/Sophia Averesch

Interaktives im Ehrengast-Pavillon

Mitten auf dem Messegelände hat Spanien seinen Ehrengast-Pavillon. Unter dem Motto "Sprühende Kreativität" finden sich hier mehrere interaktive Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden. Zum Beispiel an einem Gerät, das geschriebenen Text in für blinde lesbare, haptische Drucke umwandelt. Außerdem gibt es einen Bildschirm, der auf Bewegungen der vorbeilaufenden Menschen reagiert und daraus Kunst macht.

Wann und wo? während der Messeöffnungszeiten; Forum, Etage 2

Krimifant gesucht

Knobelfans aufgepasst: Die Autorinnen-Netzwerke Syndikat und Mörderische Schwestern suchen zusammen mit Krimifans den "Krimifanten". Der wurde nämlich von Messebanditen entführt! Die Suche umfasst das gesamte Messegelände. Start ist der Stand der Mörderischen Schwestern: Dort kann ein QR-Code gescannt und eine entsprechende App heruntergeladen werden. Darin enthalten sind die Rätsel, die der Entführer hinterlassen hat. Zu gewinnen gibt es: Bücher!

Wann und wo? während der Messeöffnungszeiten; Halle 3.0, C101

Los geht die "Kriminfanten"-Jagd auf der Buchmesse. Bild © hessenschau.de/Sophia Averesch

Selfie-Spot für Fans von "Die drei ???"

Sie haben einen klaren Lieblingsfall von Justus, Peter und Robert? Dann finden Sie Ihre illustrierte Lieblingsfolge mit Sicherheit in der Sitz- und Selfie-Ecke der ???. Auch ein Spindschrank der Ermittler steht in den Raum. Stöbern und Staunen garantiert. Und: das Foto nicht vergessen!

Wann und wo? während der Öffnungszeiten; Halle 3.0, Stand H121

Fans der ??? aufgepasst: Finden Sie in dieser Ecke das Cover Ihrer Lieblingsfolge? Bild © hessenschau.de/ Sophia Averesch

Mittelalterliches Foto-Lesezeichen

Es gibt ein kleines Detail, das das Lesen und vor allem das Weiterlesen deutlich erleichtert: ein Lesezeichen. Umso schöner, wenn es nicht irgendein Zettel Altpapier ist, sondern eine Erinnerung an Ihren Buchmesse-Besuch. Vielleicht mit einem Drachen? Am Stand von Bastei Lübbe können Sie sich auf Ihr Lesezeichen fotografieren lassen, im Mittelalter-Fantasy-Hintergrund.

Wann und wo? während der Messeöffnungszeiten; Halle 3.0, C132/C133

Motiv aussuchen, fotografieren lassen und ein Lesezeichen mit nach Hause nehmen. Bild © hessenschau.de/Sophia Averesch

Drei Minuten blind

Wer ein Gespür dafür bekommen will, wie es ist, blind zu sein, der kann das von Freitag bis Sonntag am Erlebnismobil der CBM Christoffel-Blindenmission. Die Besucherinnen und Besucher werden ausgestattet mit einem Langstock und einer Brille, die den Grauen Star simuliert. Die Erfahrung dauert drei Minuten.

Wann und wo? Freitag bis Sonntag (21. bis 23. Oktober); Agora, E37

Entkommen aus dem Grusel-Hotel

Zum interaktiven Escape-Room-Abenteuer lädt Autorin Eva Eich am Freitag und Samstag ein. "Escape Room - Das Hotel der tausend Augen" heißt es und jeder kann mitraten.

Wann und wo? Freitag (21. Oktober) von 16 bis 16.45 Uhr, Samstag (22. Oktober) von 14 bis 15 Uhr, Bonnier Bühne, Halle 3.0, G103

Performance aus Spanien mit historischem Instrument

Txalaparta, so heißt das uralte baskische und Xylophon-ähnliche Instrument, das die Zwillingsschwestern Sars und Maika Gómez spielen. Gemeinsam sind sie "Ttukunak". Seit zwanzig Jahren touren die Performance-Künstlerinnen aus Spanien mit ihrer besonderen Musik durch die Welt. Sie setzen einzig auf Rhythmen und Klänge, die durch das Holz, Eisen und Schiefer erzeugt werden können.

Wann und wo? Samstag (22. Oktober) ab 18 Uhr; Ehrengast-Pavillon, Forum, Ebene 1

Das Ttukunak-Duo bei einem ihrer Auftritte mit dem Txalaparta. Bild © picture-alliance/dpa

Gaming-Quiz mit Greg Kartsios

Wer war der erste Gaming-Superstar? Und kennen Sie noch die Firma Coleco? Knobel-Spaß für Nerds gibt es beim Live Let's Play mit dem Youtuber Gregor Kartsios. Er bringt sein Gaming-Lexikon "Das ABC der Videospiele Level 2" mit und verrät daraus viel Wissenswertes.

Wann und wo? Freitag (21. Oktober) von 17 bis 17.45 Uhr, Bonnier Bühne, Halle 3.0, G103

Einladung zur Hundesprechstunde

Auch für Hundefreunde ist etwas dabei: Autorin Vera Bürgi lädt zur tierischen Sprechstunde und stellt gleichzeitig ihr Buch "Mensch, Hund! - Der ZRM-Reiseführer für beste Freunde" vor.

Wann und wo? Samstag (22. Oktober) von 14 bis 15 Uhr, Halle 3.1, B126

Partys für die Kleinen

"Räuber Hotzenplotz" als Zeichnung. Bild © picture-alliance/dpa

Am Sonntag wird ein kleines blondes Mädchen mit rotweißem Ringelpulli gefeiert, das wahrscheinlich jedes Kind kennt: Es steigt die "große Conni-Party". Es gibt Kinderschminken und einen Fotospot.

Wann und wo? Sonntag (23. Oktober) von 12 bis 12.45 Uhr; Bonnier Bühne, Halle 3.0, G103

Zum 30-jährigen Jubiläum des Regenbogenfischs wiederum inszenieren die Autoren Marcus Pfister und Detlev Jöcker den ersten und den neuesten Band des Fischchens in einer musikalischen Lesung.

Wann und wo? Sonntag (23. Oktober) von 14 bis 14.30 Uhr; Agora

Last but not least wird ein Klassiker gefeiert: Um 14 Uhr gibt es eine "Räuber Hotzenplotz-Party" zu dessen 60. Geburtstag. Der berühmte Räuber Hotzenplotz wird laut Verlag höchstpersönlich anwesend sein.

Wann und wo? Sonntag (23. Oktober) von 14 bis 14.45 Uhr; Bonnier Bühne, Halle 3.0, G103