Sechs Titel haben es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2023 geschafft: Darunter bewegende Geschichten um emotionale und körperliche Gewalt. Außerdem geht es um die Suche nach Identität und nach Glück.

Aus der Longlist für den Deutschen Buchpreis wird die Shortlist. Aus der 20-Bücher-Liste hat die Jury am Dienstag eine Liste mit sechs Schmökern gemacht, die nun noch im Rennen um den Titel des besten deutschsprachigen Buchs des Jahres sind. Nominiert sind:

Die sechs Romane hätten auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, sagt Jurysprecherin Katharina Teutsch. Sie spielten zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Milieus. Doch alle handelten von Prägungen: "von Erziehung und sozialer Herkunft, von politischen Ideologien, von dramatischen Systemwechseln und den Härten der Migration - von all dem also, was unsere Gegenwart ausmacht und herausfordert", betont Teutsch.

Die Jury zum Deutschen Buchpreis 2023

Ursprünglich hatten 111 Verlage insgesamt 172 deutschsprachige Romane ins Rennen geschickt. 81 Verlage sitzen in Deutschland, 10 in der Schweiz und 20 in Österreich. Die Jury erstellte daraus zunächst die 20 Titel umfassende Longlist, aus der nun die Shortlist entstanden ist.

Diese sieben Literaturexpertinnen und -experten entscheiden, wer den Deutschen Buchpreis 2023 erhält:

Die Jury: Florian Valerius, Shila Behjat, Lisa Schumacher, Heinz Drügh, Katharina Teutsch, Matthias Weichelt, Melanie Mühl (v.l.n.r.). Bild © Christof Jakob

Katharina Teutsch (freie Kritikerin), Shila Behjat (Journalistin und Publizistin), Heinz Drügh (Goethe-Universität Frankfurt), Melanie Mühl (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Lisa Schumacher (Steinmetz’sche Buchhandlung, Offenbach), Florian Valerius (Gegenlicht Buchhandlung, Trier), Matthias Weichelt (Zeitschrift Sinn und Form). Die sieben Jury-Mitglieder wählten aus Büchern aus, die von Oktober 2022 bis September 2023 erschienen sind.

Preisverleihung am 16. Oktober

Erst am Abend der Preisverleihung, am 16. Oktober, dem Abend vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, erfahren die sechs Autorinnen und Autoren, wer von ihnen den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Der Gewinner erhält 25.000 Euro, die anderen fünf Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro.

Weitere Informationen Die Finalisten kennenlernen Am 26. September um 19.30 Uhr lesen die sechs Finalistinnen und Finalisten des Deutschen Buchpreises 2023 in der Urania Berlin. Am 8. Oktober um 11 Uhr präsentieren sich die Autorinnen und Autoren im Schauspiel Frankfurt. Der Termin ist schon ausverkauft, die Lesungen sind aber in hr2-kultur vom 9. bis 13. Oktober zu hören, jeweils im Wechsel um 9.04 Uhr und um 14.30 Uhr, und in der ARD Audiothek. Ende der weiteren Informationen

Die Preisverleihung findet traditionell im Kaisersaal des Frankfurter Römers statt. Auf der Website des Deutschen Buchpreises wird die Veranstaltung am 16. Oktober ab 18 Uhr live übertragen.

20 Bloggerinnen und Blogger begleiten den Deutschen Buchpreis. Unter #buchpreisbloggen und #dbp23 findet man die Beiträge auch bei Twitter und Instagram. Vergeben wird die Auszeichnung seit 2005. Den Deutschen Buchpreis 2022 gewann Kim de l'Horizon für den Debütroman "Blutbuch".