Er hat einen gemeinsamen Sommerhit mit Latino-Ikone Jennifer Lopez, über eine Million Follower auf Instagram, ist wohl einer der beliebtesten Juroren in deutschen Casting-Shows und nun auch noch Autor: Der 30-jährige, deutsch-spanische Popstar Álvaro Soler hat kurz vor der Buchmesse ein autobiografisches Buch veröffentlicht. In "El Mismo Sol - Unter derselben Sonne" schreibt er zum Beispiel über seine Kindheit und Jugend in Japan und über seinen Weg vom schüchternen Jungen zum Musiker im Rampenlicht. An Fans, die ihn spontan auf der Straße erkennen, Treffen und gemeinsames Schreiben und Singen mit anderen Weltstars hat sich Soler nach Jahren im Musikgeschäft noch nicht gewöhnt, wie er im Interview auf der Buchmesse erzählt.