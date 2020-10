So wird die Buchmesse in der "Special Edition"

Am Dienstagabend wird die wohl außergewöhnlichste Frankfurter Buchmesse eröffnet, die es je gab. Ein Großteil der Messe findet mit vielen digitalen Angeboten im Internet statt. Wirtschaftlich ist das alles nicht, es geht um ein Hoffnungssignal für die Buchbranche.

Die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse am Dienstagabend wird eine Veranstaltung im kleinen Kreis. Eigentlich sollte es trotz der besonderen Umstände in diesem Jahr einen roten Teppich und eine Eröffnung mit Publikum in der Frankfurter Festhalle geben. Am Montag wurden die Gäste wieder ausgeladen - die Eröffnung wird im Livestream übertragen, Publikum wird es nicht geben.

Der Gastredner des Abends, der israelische Schriftsteller und Friedenspreisträger David Grossmann, wird digital zugeschaltet. Damit werden gleich zwei Dinge deutlich: Ohne digitale Inhalte geht es in diesem Jahr nicht und Kanada - das als Ehrengast eigentlich den literarischen Sprecher stellen würde - hat seinen Gastlandauftritt auf 2021 verschoben. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sendet eine Videobotschaft. Wir übertragen die Eröffungsfeier ab 18 Uhr im Livestream.

In unserem Buchmesse-Ticker halten wir Sie über alles auf dem Laufenden, was rund um die Buchmesse passiert.

Ein bisschen Kanada weht dann aber doch durch Frankfurt. Zum einen wird es 20 virtuelle Events geben, zum Beispiel ein 60-minütiges Gespräch mit Margaret Atwood, einer der berühmtesten kanadischen Autorinnen. "Unser virtuelles Programm für 2020 wird ein Vorgeschmack auf das für 2021 geplante Programmpaket sein", versprach Steven Guilbeault, der Minister für kanadisches Kulturerbe. Auch einige Frankfurter Museen haben am kanadischen Begleitprogramm festgehalten oder es digital angepasst.

Anfang September hatte die Frankfurter Buchmesse die Hallenausstellung abgesagt. Nun gibt es die Buchmesse also in einer "Special Edition". Es ist eine Mischung aus Publikumsveranstaltungen in Frankfurt, wie die Lesefeste Open Books und Bookfest und digitalen Inhalten für Fachbesucher. Ein Teil der Lesungen werden aber auch live übertragen. Auch alle Gespräche auf der ARD-Buchmessenbühne gibt es im Livestream. Eigentlich sollte in der Festhalle Publikum Platz nehmen, doch am Montag fiel die kurzfristige Entscheidung, keine Gäste zuzulassen.

Ein Hoffnungssignal senden

Wie diese größtenteils digitale Messe angenommen wird und wer davon profitiert, bleibt abzuwarten. "Es ist ein Jahr des Ausprobierens", sagt Buchmesse-Direktor Juergen Boos. Weil das meiste kostenlos ist, rechnet er mit einem Millionenverlust. Rund 4.350 digitale Aussteller aus 103 Ländern haben sich bei der Buchmesse angemeldet.

Es geht wohl vor allem darum, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. "Signals of Hope" heißt denn auch die Kampagne, mit der die Buchmesse die Sonderausgabe in den sozialen Medien bewirbt und bei der interaktiv Hoffnungsbotschaften verschickt werden können.

Krisenfest durch die Krise

Die Buchbranche braucht diese Hoffnungszeichen dringend. Der Buchumsatz bis August dieses Jahres lag um 5,8 Prozent unter dem Umsatz des Vorjahreszeitraums. Direkt nach dem Lockdown waren die Zahlen noch schlechter: Von Januar bis Mitte April lag der Umsatz 14,9 Prozent unter denen des Vorjahreszeitraums. Besonders betroffen war der Buchhandel vor Ort.

"Seit Wiedereröffnung der Läden ist die Nachfrage nach Büchern jedoch groß, die Umsätze liegen seit Juni jeweils über denen der Vorjahresmonate", sagt die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs. "Somit kann der Buchhandel den Umsatzrückstand Monat für Monat verkleinern. Das Buch erweist sich als krisenfest."