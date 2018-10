Am Dienstag ist die offizielle Eröffnung, am Mittwoch startet der Trubel in den Hallen.

Am Dienstag ist die offizielle Eröffnung, am Mittwoch startet der Trubel in den Hallen. Bild © Frankfurter Buchmesse

Am Nachmittag wird die weltgrößte Bücherschau in Frankfurt eröffnet. Mehr als 7.300 Aussteller kommen aus über 100 Ländern. Besucher dürfen sich mit Georgien auf ein kleines, weitgehend unentdecktes Ehrengastland freuen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Was Sie über Georgien zur Buchmesse wissen sollten [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Im Ehrengastland Georgien richtet man den Blick gerne in Richtung Westen - die europäische Idee kommt gut an in der Kaukasusrepublik. Da passt es ganz wunderbar, dass EU-Außenkommissarin Federica Mogherini am Dienstagabend die Eröffnungsrede zur 70. Frankfurter Buchmesse halten wird. Die literarische Ansprache kommt von den georgischen Autoren Nino Haratischwili und Aka Morchiladze.

Georgien feiert jeden Messe-Tag bis 21 Uhr

Georgien nimmt seine Rolle als Ehrengast sehr ernst und nutzt die Chance, sich als Land und als Kultur präsentieren zu dürfen. Schon vor dem Buchmesse-Start hat Georgien seine größten kulturellen Schätze nach Frankfurt gebracht und beim Museumsuferfest in Frankfurt farbige Akzente gesetzt.

Mit ihrem derzeit angesagtesten DJ schmeißen die Georgier von Mittwoch bis Samstag jeden Abend eine Party im Ehrengast-Pavillon und schicken die Buchmesse mit der extralangen Ehrengast-Happy-Hour täglich in die Verlängerung.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Externe Inhalte von Youtube zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts

Wie der Pavillon aussehen wird, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis, das erst am Eröffnungstag gelüftet wird. Sicher ist, dass dort das einzigartige georgische Alphabet mit seinen 33 Buchstaben im Mittelpunkt stehen wird, das seit 2016 zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.

Die Branche sucht nach frischen Ideen

Im Vorfeld hat Buchmesse-Direktor Juergen Boos betont, dass die Messe für das lesende Publikum attraktiver werden soll. Ein ausschlaggebender Beweggrund dafür ist wohl der anhaltende Abwärtstrend der Buchbranche. Das Problem: Durch Internet und soziale Medien brechen die Kunden weg.

Zwischen 2013 und 2017 hat die Branche 18 Prozent der Leser im Publikumsmarkt verloren. "Verlage und Buchhandlungen arbeiten intensiv an neuen Ideen, um Menschen für Bücher zu begeistern", sagt der Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Alexander Skipis. Die Branche erwarte die Buchmesse daher "voller Tatendrang".

Andererseits haben sich für dieses Jahr mehr als 7.300 Aussteller aus allen Medienbereichen angemeldet. Vor allem vom amerikanischen Kontinent nimmt der Run auf die Frankfurter Buchmesse zu. Die Menge der Literaturagenten, die Rechte an Stoffe kaufen und verkaufen, steigt seit Jahren stetig. Die Messe erwartet - wie jedes Jahr - rund 300.000 Besucher an den fünf Messetagen.

Blogger und Youtuber willkommen

Und die Buchmesse liefert: Sie setzt auf Großveranstaltungen mit Publikumsmagneten wie Otto Waalkes und bietet Bloggern und YouTubern ein Forum. Immer mehr Internetstars präsentieren sich als schreibende Promis auf der Messe. Die vor drei Jahren gestartete Messe in der Messe mit dem Titel "THE ARTS+ " etabliert sich und verspricht einige schräge Auftritte.

Highlights: Musikerin und Komponistin Lizzy Scharnofske mit ihrem 3D-Musikanzug oder "Cyborg" Moon Ribas - eine junge Frau, die durch einen implantierten Chip im Oberarm zu vibrieren und tanzen beginnt, sobald sich auf der Erde ein Erdbeben anbahnt.

Buchmesse fährt eigene Politik-Kampagne

Gleichzeitig will die Messe auch inhaltlich ein Zeichen setzen: Anstelle das eigene offizielle 70. Jubiläum zu feiern, zelebriert die Buchmesse mit ihrer Kampagne "On The Same Page " das 70-jährige Bestehen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dieser politische Akzent spiegelt sich vor allem im "Weltempfang " wider: Podiumsdiskussionen mit prominenten Gästen wie Deniz Yücel sind zum Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, zur Lage in Polen oder der Türkei angesetzt.

In diesem Jahr neu: die Plattform "Frankfurt EDU ". Dort geht es um die Frage, wie Bildungstechnologien für künftige Generationen aussehen könnten. Die Talkreihe "Streiterinnen" - Frauenrechte = Menschenrechte widmet sich streitbaren Themen wie #metoo, Sprache als Ausdruck von Macht oder Equal Pay. Die Gespräche finden von Donnerstag bis Sonntag, jeweils um 16 Uhr, auf der ARD-Bühne statt.

Bild © hr

Traditionell werden während der Messe zahlreiche Preise verliehen, darunter der Deutsche Jugendliteraturpreis und der Deutsche Cartoonpreis. Den Höhe- und zugleich Schlusspunkt bildet am Sonntag die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche an Aleida und Jan Assmann.

So bereiten Sie sich auf die Buchmesse vor

Sie planen einen Besuch auf der Buchmesse? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und zur Anfahrt. Auf das Mitbringen von Rucksäcken, großen Taschen oder Trolleys sollten Fachbesucher wie Privatbesucher auch in diesem Jahr verzichten. An allen Tagen muss mit Wartezeiten an den Eingängen gerechnet werden, da die Frankfurter Buchmesse strenge Einlasskontrollen durchführt.

Zum Schluss ein kleiner Trost für alle, die nicht persönlich zur Frankfurter Buchmesse kommen können: Mit unseren Livestreams von den Gesprächen auf der ARD-Bühne bringen wir Ihnen Autoren und Prominente nach Hause. Auch die offizielle Eröffnungsfeier mit Gastrednerin Federica Mogherini übertragen wir am Dienstag ab 16.45 Uhr im Livestream.