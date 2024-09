Boos: Ticketvorverkauf liegt 30 bis 40 Prozent über Vorjahr

Die Buchmesse baut ihr Angebot für Begegnungen zwischen Lesern und Autoren weiter aus. Geschehen sollen das in einem neu geschaffenen New Adult Areal in Halle 1.2. Dort stehen nun 8.000 Quadratmeter zur Verfügung, um Autorinnen wie Jane S. Wonda oder Yasmin Shakarami zu treffen. Vor allem junge Leserinnen und Leser hofften darauf, ihre Stars zu sehen, sagte Juergen Boos, Direktor der Buchmesse, am Dienstag bei einer Vorschau-Pressekonferenz. Dementsprechend liege die Zahl der vorverkauften Tickets bei 30 bis 40 Prozent über dem Vorjahr.

In anderen Bereichen wird über die drängenden Themen der Zeit diskutiert, etwa in der "Frankfurt Calling"-Reihe. Am Mittwoch sprechen der israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari und der japanische Philosoph und Kapitalismuskritiker Kohei Saito über die Frage: "Hilft auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft nur noch ein Systemsturz?" Harari wurde mit dem Buch "Eine kurze Geschichte der Menschheit" weltberühmt.

Ein weiteres Highlight ist das Gespräch am Samstag zwischen dem "Gomorrha"-Autoren Roberto Saviano und dem Co-Vorsitzenden des PEN Berlin, Deniz Yücel, über "Literatur & Politik. Schreiben in illiberalen Zeiten". Eröffnet wird die Buchmesse am 15. Oktober unter anderem von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU).