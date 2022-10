Psychologin Stahl: "Faulheit macht nicht glücklich"

Die Psychologin und Autorin Stefanie Stahl hat in einem Interview die entscheidende Bedeutung von Disziplin für ihren Erfolg betont. Sie habe gemerkt, dass sie viel glücklicher sei, wenn sie etwas geleistet habe, sagte sie in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) in der Freitagsausgabe. Sie sei zwar "schon immer von Haus aus faul" gewesen, so Stahl. Aber: "Faulheit macht nicht wirklich glücklich." Stahls neuestes Buch "Wer wir sind" ist am Donnerstag neu erschienen, es ist der elfte Titel der Psychologin.

Gegenüber der NOZ betonte Stahl, dass ihr auch in anderen Bereichen der Gesellschaft mehr Zielstrebigkeit fehle. So fehle ihr ein Durchgreifen in der Politik im Zuge der Klimakrise: "Ich finde es eine Unverschämtheit, wenn Politik und Wirtschaft alles auf den Endverbraucher abwerfen." Sie habe das Gefühl, dass sie als Einzelperson die Welt nicht retten könne.

Über ihr neues Buch spricht die Autorin auch zur Buchmesse am Freitag (21. Oktober) um 15 Uhr auf der ARD-Bühne in der Halle Forum.