Friedenspreisträgerin Dangarembga schuldig gesprochen

Ein Gericht in Simbabwe hat die vielfach preisgekrönte Autorin Tsitsi Dangarembga in allen Punkten schuldig gesprochen. Dies bestätigte der Ehemann der Künstlerin, Olaf Koschke, der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. Zunächst blieb das Strafmaß ungewiss. Dangarembga, die 2021 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hatte, wird in ihrer Heimat öffentlicher Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen.

Wie Barbara Groeblinghoff, Prozessbeobachterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Harare, mitteilte, habe Dangarembgas Verteidiger mildernde Umstände vorgebracht und plädiert, von einer drohenden Haftstrafe abzusehen. Stattdessen solle das Gericht Dangarembga zum Dienst an der Gemeinschaft verurteilen. Die Staatsanwaltschaft hatte keine Einwände, so Groeblinghoff. Über das Strafmaß entscheidet die Vorsitzende Richterin.

Der Prozess gegen Dangarembga zieht sich bereits seit zwei Jahren. Sie war vor gut zwei Jahren auf die Straße gegangen, um für eine Reform korrupter Institutionen in Simbabwe einzutreten. Sie wurde verhaftet, kam kurz darauf auf Bewährung frei und wurde im September 2020 angeklagt. Dangarembga erschien insgesamt 32 Mal vor dem Gericht.