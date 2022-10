Kaum Corona-Regeln, aber Masken-Empfehlung

Es ist die erste Frankfurter Buchmesse seit zwei Jahren ohne Corona-Einschränkungen - und doch ist nicht alles beim Alten: 4.000 Aussteller in den Messehallen sind 3.500 weniger als vor Corona. Menschen aus rund 90 Ländern werden erwartet, aber es waren schon einmal mehr als 100 Länder. Fraglich auch, ob die Besucherzahlen wieder an den Rekord aus dem Jahr 2019 anknüpfen können. Damals kamen rund 302.000.

Nach den massiven coronabedingten Einschränkungen in den vergangenen zwei Buchmesse-Ausgaben gibt es in diesem Jahr so gut wie keine Auflagen. Die Organisatoren empfehlen allen Besucherinnen und Besuchen jedoch eine Maske zu tragen und Abstandsregeln einzuhalten. Die Lüftungsanlagen in den Hallen würden zudem mit einem hohen Frischluftanteil betrieben, versichert die Messe. Die Gänge in den Hallen seien breiter als in Vor-Corona-Zeiten, die Bestuhlung werde aufgelockert. Vor dem Haupteingang steht außerdem ein Corona-Testzentrum bereit.