Ehrengast-Autorin: "Die Frau wird weiter unterdrückt"

Mit dem Ehrengastauftritt Spaniens kommt zur Buchmesse eine Fülle von übersetzten Romanen von und über Frauen aus Spanien in die deutschen Buchhandlungen. Ein Fortschritt, wenn man dies mit dem früheren Ehrengastauftritt vor 31 Jahren vergleicht. Doch eine der meistgerühmten Nachwuchsautorinnen Spaniens, Cristina Morales, widerspricht.

Ja, es gebe immer mehr Bücher von Frauen in Spanien, sagt Morales im dpa-Interview. Aber dass es Frauen heute besser haben als vor 30 Jahren, glaubt sie nicht: "Es hat keinen Fortschritt gegeben. Die Frau wird weiter unterdrückt, es stellt sich nur anders dar." Es seien eher neue Arten der Unterdrückung hinzugekommen, "etwa die heiligenmäßige Verehrung der Superfrauen, die in öffentliche Ämter vordringen, gleichzeitig die Familie schmeißen und toll aussehen". Von Superfrauen handeln allerdings die wenigsten Romane der spanischen Autorinnen, eher von denen am Rand.

Morales Roman "Leichte Sprache" lässt in Form einer Textcollage vier Frauen mit geistigen Behinderungen sprechen, die in Barcelona in einer betreuten Wohngemeinschaft leben und mit Witz und Anarchie, therapeutischem Tanzen, exzessivem Sex und Literatur in Einfacher Sprache um ihre Freiräume kämpfen.