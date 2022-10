Spanisches Königspaar auf Staatsbesuch

Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia sind am Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender in Berlin empfangen worden. Das Königspaar befindet sich bis Mittwoch auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik. Am Dienstag geht die Reise nach Frankfurt, wo am frühen Abend die Frankfurter Buchmesse eröffnet wird. Am Mittwoch wollen Felipe und Letizia dann die Buchmesse besuchen, Felipe wird außerdem bei der Europäischen Zentralbank erwartet.