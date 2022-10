Grünen-Chef Nouripour zu Iran: "Wir müssen mehr machen"

Münden die Proteste und Aufstände in Iran in einer Revolution? Über diese Frage haben am Mittwoch auf der Frankfurter Buchmesse verschiedene prominente Autorinnen und Autoren diskutiert, die entweder in Iran geboren sind oder dort längere Zeit gelebt haben. Die Journalistin Natalie Amiri betonte, dass erstmals die gesamte Gesellschaft auf die Straße ginge. Treibende Kraft seien die Frauen und die Generation Z. "Diese Generation ist unglaublich unerschrocken." So gebe es kein Angebot an das Regime mehr, sondern einzig die Forderung nach einem "Regime-Change".

Autor und Publizist Deniz Yücel sagte, "Diktaturen sind zäher, als Demokraten es wünschen, jedoch nicht so langlebig wie Diktatoren wünschen." Irgendwann sei jede Diktatur fällig. Auch der in Teheran geborene Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, diskutierte mit. Er sagte, die Politik müsse mehr Druck auf das Mullah-Regime in Iran ausüben. Die erste Sanktionsstufe, die die EU ausgerufen habe, sei zu wenig. "Es ist super kompliziert, aber wir müssen mehr machen." Als eine Frau aus dem Publikum anmerkte, dass das iranische Regime auch in Europa versuche Menschen einzuschüchtern, sodass sie sich nicht mehr trauten hier auf die Straße zu gehen, sagte Nouripour: "Es ist unser Job, dass wir alles dafür tun, dass diese Scheiße aufhört."