Schriftstellerin Erdogan: "Ich verliere meine Heimat"

Im Exil fühlt sich die türkische Schriftstellerin Aslı Erdogan nach eigenen Angaben "wie in einem Niemandsland". "Auch in der Türkei habe ich mich immer fremd gefühlt, aber die türkische Sprache ist meine Heimat, und ich liebe sie über alles", sagte die seit fünf Jahren in Deutschland lebende Autorin auf der Frankfurter Buchmesse. "Aber jetzt, wo ich seit fünf Jahren nicht mehr in der Türkei bin, werden die Worte leiser. Ich verliere meine Heimat."

In wenigen Tagen erscheint Erdogans Buch "Requiem für eine verlorene Stadt" erstmals auf Deutsch. "Das Buch ist fast über mein halbes Leben hinweg entstanden, es ist kein linearer Text mit einem Anfang und einem Ende", sagte Erdogan über das Buch. Sie habe sich dabei vom ägyptischen Totenbuch inspirieren lassen. Einer der kurzen, in poetischer Sprache geschriebenen Texte sei nach dem Tod eines engen Freundes entstanden, in anderen gehe es um Abschied und Einsamkeit. "Ich bin die Summe all dessen, was ich verloren habe", so Erdogan über das Thema des Buches und ihr eigenen Leben.