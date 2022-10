Finde ich auf der Buchmesse einen Verleger für mein Buch?

Hat man als Autorin oder Autor auf der Frankfurter Buchmesse eigentlich eine Chance einen Verlag zu finden, der sich wenigstens einmal das Manuskript ansieht? Melanie Hauptmann will es zumindest versuchen. Mit Lebenslauf, Leseproben und einem Exposé zu ihrem noch unveröffentlichten Buch macht sie sich unerschrocken auf den Weg zum ersten Stand in der Messehalle, der des erst drei Jahre alten Molino Verlags aus Leonberg in Baden-Württemberg. "Autoren auf der Akquise sind bestimmt die Hölle, aber mich möchten Sie sicher kennenlernen", sagt Hauptmann forsch - und kommt tatsächlich gleich ins Gespräch mit Verleger Matthias Slunitschek. Das Thema des Buches, Body Positivity, findet Slunitschek interessant. "Ich habe ein Buch geschrieben, um Frauen Mut zu machen", erklärt Hauptmann.

Den USB-Stick mit Infos zu ihrem Werk nimmt der Verleger gerne und verspricht, sich nach der Messe zu melden. Er habe auf der Buchmesse tatsächlich schon einmal einen Buchvertrag per Handschlag besiegelt, erzählt er, was bei den größeren Verlagen sicherlich nicht denkbar sei. Für Hauptmann heißt es aber nun: warten, hoffen - und auf zum nächsten Verlagsstand. Sie glaubt an ihr Buch und will sich auch durch mögliche Absagen nicht aufhalten lassen. "Dann geht's halt weiter." Die ganze Geschichte hat Reporterin Kristina Hortenbach aufgezeichnet: