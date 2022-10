Selenska: Bücher sollten in Universitäten gelesen werden, nicht in Bunkern

Olena Selenska am Stand der ukrainischen Verlage Bild © Johannes Gregor (hr)

Überraschungsbesuch auf der Frankfurter Buchmesse: Am Freitag sprach Olena Selenska, First Lady der Ukraine am Stand der ukrainischen Verlage. "Our goal is that books are read in libraries and universities, and not in bomb shelters", sagte Selenska. Es sei das Ziel, dass Bücher in Büchereien und Universitäten gelesen würden und nicht in Schutzkellern.

Obwohl es ein Überraschungsbesuch war, herrschte dichtes Gedränge am Stand. Viele Interessierte, darunter etliche Ukrainerinnen und Ukrainer mit Ansteckern in den Nationalfarben ihrer Heimat, mussten auf dem Gang stehen.

Am Samstag besucht Selenska zwei Veranstaltungen: Zusammen mit der deutschen First Lady Elke Büdenbender wird sie um 11 Uhr die deutsch-ukrainische (Hör-)Buch-Edition des Projekts "Better Time Stories" vorstellen. Die Hörbücher werden nach Angaben der Buchmesse Frankfurt an Kinder verschenkt, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und am Nachmittag (17 Uhr) hat Selenska einen Auftritt vor großem Publikum im Saal Harmonie, der auch im Livestream übertragen wird.