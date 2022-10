Pakistanischer Autor Hamid plädiert für mehr "Wir"

Schriftsteller Mohsin Hamid bei der Eröffnungspressekonferenz. Bild © picture-alliance/dpa

Sein gesamtes Leben lang sei er - auch trotz einiger Rückschläge - davon überzeugt gewesen, dass sich die Welt insgesamt zum Besseren wende. Der pakistanische Schriftsteller Mohsin Hamid zählte in seiner Rede auf der Eröffnungspressekonferenz am Dienstag gleich eine Reihe von Beispielen auf, die ihn in seinem Glauben an einen gesellschaftlichen Aufwärtstrend bestärkt hätten: vom ersten Menschen auf dem Mars bis hin zum Fall des Eisernen Vorhangs. Selbst das Aufkommen von Terror und Anschlägen oder die Wahl Donald Trumps hätten ihn davon nicht abbringen können - bis 2020 Covid ausbrach, die Länder sich voneinander abschotteten und, so Hamid, aus Kooperation Alleingänge wurden. "Unsere Welt ist im Begriff, in sich beargwöhnende Nationen und Clans und Stämme zu zerbrechen."

In seiner Rede plädierte er deshalb für mehr Zusammenarbeit - oder, wie er es ausdrückte, für mehr "Wir": Denn nur so könne aktuellen Herausforderungen begegnet und die Welt für nachfolgende Generationen erhalten werden. Selbst beim Lesen gebe es ein gemeinsames "Wir". "Ein Schriftsteller schreibt immer nur einen halben Roman", sagte Hamid, die andere Hälfte erschaffe der Leser mit seiner Imagination. Lesen sei "ein radikaler Akt der Mitschöpfung". Hamid wuchs in den USA und Pakistan auf, heute lebt er mit seiner Familie in London und dem pakistanischen Lahore. Sein aktueller Roman "Der letzte weiße Mann" ist im August 2022 erschienen.