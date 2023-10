"Open Books" präsentiert Lesungen zur Buchmesse

Parallel zur Frankfurter Buchmesse können Literaturliebhaber im Oktober wieder zahlreiche Autoren in der Innenstadt erleben. Bei der Reihe "Open Books" treten in diesem Jahr 170 Autorinnen und Autoren auf, wie die Stadt Frankfurt als Veranstalterin am Donnerstag berichtete.

Die meisten Veranstaltungen finden im und um den Römer statt und sind kostenlos. Eröffnet wird der Lesereigen - als Ausnahme von der Regel außerhalb der Innenstadt und nur für Ticketinhaber - am 17. Oktober in der Deutschen Nationalbibliothek. "Open books" findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Mit dabei sind unter anderem Büchner-Preis-Trägerin Terezia Mora, die Autorin der «Eberhofer»-Krimis, Rita Falk, oder die Grande Dame der Literaturkritik, Elke Heidenreich. Parallel bietet auch die Buchmesse selbst Veranstaltungen für alle in der Stadt an. Im Rahmen von "Bookfest City" sind an knapp 30 Orten zwischen 14. uns 22. Oktober mehr als 50 Veranstaltungen geplant.