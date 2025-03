Do. 20.03.25, 13:38 Uhr

Buchgeschenk für mehr als eine Million Kinder

Zum Welttag des Buches am 23. April bekommen 1,1 Millionen Schulkinder der vierten und fünften Klassenstufe ein Buch geschenkt. Dieses Jahr ist es der Comicroman "Cool wie Bolle" von Autor Thomas Winkler und Illustrator Timo Grubing, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Schulklassen können zwischen dem 22. April und 31. Mai eine von 3.000 beteiligten Buchhandlungen besuchen und ihre Gutscheine einlösen. Darüber hinaus halten mehr als 50 Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren zum Welttag des Buches bundesweit rund 80 Lesungen in Buchhandlungen.