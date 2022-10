Wo stehen wir in Deutschland aktuell in Sachen Antirassismus-Arbeit? Tupoka Ogette, Autorin des Bestsellers "Exit Racism" und der Neuerscheinung "Und jetzt du", hat das auf der Frankfurter Buchmesse für uns eingeschätzt. Ogette ist eine der bekanntesten Trainerinnen für Rassismuskritik und Antirassismus in Deutschland.