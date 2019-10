Es gibt unzählige Veranstaltungen auf der Buchmesse. Aber wo gibt es welche, die auch den Nachwuchs-Lesern Spaß machen? Hier finden Sie eine Auswahl an spannenden Kinder-Lesungen, Malaktionen und Spielstationen.

Tipps für alle Buchmesse-Tage

Wer an den Fachbesuchertagen mit Kindern auf der Messe unterwegs ist, dem sei zunächst einmal unsere Auswahl an verschiedenen Mitmachaktionen auf der Buchmesse ans Herz gelegt. Ein weiterer guter Ort für Kinder ist die Halle Forum. Im Erdgeschoss gibt es am Stand der ARD Spielinseln für Kinder, auch Fotobox und HörSpielBox sind dort zu finden.

Ein guter Ort für Besucher mit Kindern ist grundsätzlich die Halle 3, denn dort finden sich die Kinder- und Jugendbuchverlage. An den Ständen gibt es auch unter der Woche immer wieder Kleinigkeiten zu entdecken, Gewinnspiele, an denen man teilnehmen kann oder kuschelige Kinderbuchfiguren marschieren in Lebensgröße durch die Gänge.

Unter der Woche ist die Frankfurter Buchmesse dem Fachpublikum vorbehalten, deshalb konzentrieren sich die meisten Veranstaltungen, die für Kinder geeignet sind, auf das Wochenende. Auf der Kids Stage im Foyer 5.1/6.1 und in Halle 3.0 K137 geben sich dann Kinderbuch-Autoren die Klinke in die Hand.

Am Wochenende ist das Angebot für Kinder und Familien so groß, dass eine gute Planung angeraten ist. Der Veranstaltungskalender der Buchmesse hilft dabei. Wir haben einige Tipps für Samstag und Sonntag ausgewählt:

Tipps für Samstag, 19. Oktober

Wieso? Weshalb? Warum? Quiz mit Glücksrad

Bild © Ravensburger

Beim Glückrsad-Quiz gibt es für jeden Entdecker das passende Wissen – für jede Frage die richtige Antwort. Wieso können Tiere in Märchen sprechen? Weshalb schweben Astronauten? Warum atmen wir eigentlich? Beim Wieso? Weshalb? Warum?-Quiz mit Glücksrad können kleine und große Entdecker ihr Wissen rund um die beliebtesten Kinderthemen wie Bauernhof, Weltraum, Tiere oder Feuerwehr testen. Mitmachen lohnt sich, denn alle Entdecker erhalten eine kleine Belohnung

Wann? 9 bis 17 Uhr Wo? Halle 3.0 E85

"Star Wars Reads Day"

Coole Raumschiffe, leuchtende Lichtschwerter in allen möglichen Farben und ständig neue Kino-Blockbuster - die helle und die dunkle Seite der Macht haben bereits viele Kinder in ihren Bann gezogen. Viele davon sind heute selbst schon erwachsen. Am "Star Wars Reads Day" können langjährige Fans und diejenigen, die Star Wars gerade erst kennenlernen, in die Star Wars-Galaxie abtauchen.

Star Wars Reads Day 2017 Bild © DK Verlag

Rey, BB-8 oder Darth Vader werden dann als Walking Act für ein Erinnerungsbild bereitstehen. Gleichzeitig können sich die Star-Wars-Fans in ihre Idole verwandeln - es gibt Kinderschminken und eine Fotowand.

Wann? 10 bis 16 Uhr Wo? Halle 3.0 E65

Ralph Caspers geht mit Riesen auf Reisen

Coverausschnitt aus "Wenn Riesen reisen" Bild © Thienemann Verlag

Moderator und Autor Ralph Caspers liest aus seinem Buch "Wenn Riesen reisen", in dem es um fanstastische Alltagsgeschichten geht. Das ist das Spezialgebiet des "Wissen macht Ah"-Moderators.

Wann? 12.30 bis 13 Uhr Wo? Lesezelt auf der Agora

Mitmach-Konzert "Alle meine Kinderlieder"

Martin Pfeiffer singt Kinderlieder Bild © Peter Kreft

Kinder lieben Musik und singen gerne. Die Kinderlieder-Reihe "Alle meine …" versammelt die Lieblingslieder, die Eltern und Großeltern mitgesungen haben. Live begleitet wird das von Martin Pfeiffer auf der Gitarre und integriert die Kinder in seine Show. Es wird Mitgesungen und die auch Erwachsenen dürfen endlich wieder laut Kinderlieder singen.

Wann? 14 bis 14.30 Uhr Wo? Halle 3.0 K137

Die drei ??? sind zurück

Graphic Novel: Fesselnde Geschichte, dynamische Bilder. Bild © Kosmos

Christopher Tauber hat eine multimediale Lesung vorbereitet und liest aus der neuen Graphic Novel "Die drei ??? - Das Ritual der Schlangen". Es geht um Tränen, Chaos, Weltuntergang! Eine unheilvolle Prophezeiung versetzt die Teilnehmer des Schlangenrituals im Haus der Hexe Daphne de Vol in Angst und Schrecken. Und kurz darauf stiehlt ein Einbrecher die wertvollen Schlangen. Noch während die drei ??? ermitteln, beginnt sich die Prophezeiung zu erfüllen.

Wann? 15 bis 15.30 Uhr Wo? Lesezelt auf der Agora

Wettbewerb: Sei mal jemand anderes!

Angstbiene Tobi Bild © KaleaBook

Hast du mal Lust, jemand ganz anderes zu sein? Möchtest du deine verrückte Seite zeigen? Oder so, wie du bist, ein Statement setzen? Am Kalea-Stand kannst du ein Foto mit vielen Accessoires machen und dein Kostüm-Foto bei Instagram posten. Jeden Tag wird ein Book-Goodiebag verlost - also eine "Bücher-Überraschungstasche". Außerdem gibt es spannende Tipps zum Thema Umweltschutz.

Wann? Jeden Tag 9 bis 17.30 Uhr Wo? Halle 3.0 / Stand G61

Tipps für Sonntag, 20. Oktober

Wer vorliest, bekommt einen Haarschnitt

Der Münchner Friseur Danny Beuerbach lässt sich beim Haareschneiden von seinen Kundinnen und Kunden vorlesen. "Book a look - and read my book", heißt die Aktion, mit der er besonders Kinder zum Lesen bringen möchte. Am Messesonntag von 9.15 bis 11 Uhr bekommen Kinder, die Danny Beuerbach etwas vorlesen, einen kostenlosen Haarschnitt.

Wann? 9.15 bis 11 Uhr Wo? Halle 3.0 E85

Während Danny Beuerbach Haare schneidet, lässt er sich vorlesen. Bild © Ravensburger

Lesung aus "Die drei !!! - Bücherhelden"

Jule Ambach liest aus dem neuesten Band der "Die drei !!! Bücherhelden". Das Buch ist besonders für Erstleser geeinigt. Es geht um die drei besten Freundinnen Kim, Franzi und Marie. Die Detektivinnen haben als die drei !!! schon viele kniffelige Fälle gelöst.

Wann? 11 bis 11.30 Uhr Wo? Halle 3.0 K137

Zusammen haben die drei !!! schon viele knifflige Fälle gelöst. Bild © Kosmos

Die "LiLi Fuchs Bühnenshow"

LiLi Fuchs erlebt jeden Tag spannende Abenteuer und feiert gerne. Beim Karneval darf sie auf dem Prinzenwagen mitfahren, Weihnachten holt sie mit ihren Eltern den Tannenbaum im Wald und bei ihrer Geburtstagsfeier taucht sie im Bällebad. Und LiLi hat sechs ganz unterschiedliche Freunde aus völlig verschiedenen Ländern - deswegen lernt LiLi Sprachen. Es wird aus dem dreisprachigen Buch gelesen und ist besonders für Kinder zu empfehlen, die multilingual aufwachsen.

Wann? 11.30 bis 12 Uhr Wo? Halle 3.0 K137

LiLi Fuchs - Das kleine rothaarige Fuchsmädchen Bild © LiLi Fuchs/ froschkönig Verlag

"Lyrik-Comics" live! Musikalischer Poetry Slam

Hier gibt's was auf die Ohren: Von Ringelnatz bis Rautenberg - Jörg Isermeyer und Helen Mannert bringen ausgewählte Gedichte mit Stimme und Instrumenten zum Klingen. Dazu werden Illustrationen aus dem Buch "Lyrik-Comics" gezeigt.

Wann? 13 Uhr Wo? Halle 3.0 G23 und H27

Bild © Beltz-Verlag

Hörvorstellung: Schlossführung mit Ratte Remmer

Jever ist eine kleine Stadt, ganz weit oben am Rand von Deutschland. Mittendrin in der Stadt steht ein altes, großes Schloss mit dicken Mauern. Vor vielen Jahren hatten einige Menschen hier noch ihr Zuhause. Heute ist das Schloss ein Museum. Und nachts ist es menschenleer. Einziger Bewohner des Schloss: Ratte Remmer. Er ist immer da und macht als Schloss-Erklärer Karriere. Auf der Buchmesse liest Ratte Remmer aus einem spannenden Hörbuch vor.

Bild © Gisela Kalow

Wann? 9 bis 18.30 Uhr Wo? Halle 3.0 J124