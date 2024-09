hr-Bigband startet in neue Saison

MIt dem beliebten Europa Open Air an Main (hier zum nochmal Anschauen ) hat die hr-Bigband schon Ende August erfolgreich die neue Spielzeit eingeläutet. Zu ihrem Saisonstart im hr-Sendesaal kommt nun eine der größten Jazz-Komponistinnen der Gegenwart nach Frankfurt. Mit der siebenfachen Grammy-Gewinnerin Maria Schneider startet die Band am 10. und 11. Oktober in die Spielzeit. Schneider wird dafür ihr aktuelles Album "Data Lords" mit der hr-Bigband neu inszenieren.

Als "Composer in residence" ist in der Saison 2024/25 der kanadische Komponist und Bigband-Leiter Darcy James Argue an Bord. Popsängerin Stefanie Heinzmann tritt in der Reihe "Pop goes big" auf, und auch die Einsteiger-Reihe Spotlight Jazz wird fortgesetzt. Im Rahmen des Deutschen Jazzfestivals Frankfurt kommen internationale und europäische Musikgrößen wie Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel, Emma Rawicz, Camille Bertault & David Helbock sowie Omer Klein, Becca Stevens und Jason Moran in den hr-Sendesaal.