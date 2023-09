Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die slowenische Staatspräsidentin Nataÿa Pirc Musar werden die diesjährige Frankfurter Buchmesse eröffnen.

Die weltgrößte Büchermesse findet in diesem Jahr zum 75. Mal statt, eröffnet wird sie feierlich am 17. Oktober. Ehrengast ist in diesem Jahr Slowenien. Im Anschluss an den Festakt eröffnen die Regierungschefs ebenfalls den offiziellen und vom Gastland gestalteten Ehrengast-Pavillon auf dem Messegelände in Frankfurt. Literarische Redner sind Slavoj Žižek und Miljana Cunta aus Slowenien.