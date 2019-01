Am 17.1.2019 haben die Fantastischen Vier eine Konzert-Party in der Festhalle gefeiert.

Am 17.1.2019 haben die Fantastischen Vier eine Konzert-Party in der Festhalle gefeiert. Bild © Sven Sajak

30 Jahre Bandgeschichte – fast 30 Lieder auf der Setlist: In Frankfurt haben die Fantastischen Vier eine familientaugliche Hip-Hop-Party gefeiert. Mit ein bisschen Politik und ganz viel Liebe.

Die Fantastischen Vier sind mit ihrem aktuellen zehnten Studio-Album "Captain Fantastic" am Donnerstagabend in Frankfurt gelandet. In der nahezu ausverkauften Festhalle zelebrierte Deutschlands populärste Hip-Hop-Formation ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Und sie sind alle gekommen: Mutti, Vati und die Kinder: Familienausflug ins Hip-Hop-Land.

"Aller Anfang ist yeah"

Mit dem titelgebenden "Captain Fantastic" legen Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon von der ersten Minute an los, alle in schwarz, T-Shirt, Stoffhose im Jogging-Style, Sneakers in weiß, Haare, sofern vorhanden, grau. Die Bühne wird von Videoleinwänden eingerahmt, die vier Fantas von ihrer fünköpfigen, exzellenten Band.

Die Fantas in Action. Bild © Katrin Kimpel

Über "Was geht" und "Bring it back" bouncen sich die Fantas, die irgendwann einmal aus Stuttgart kamen, zu "Hot" vom neuen Album, Soulsänger Flo Mega gibt seinen Part von der Videoleinwand. Bei "Aller Anfang ist Yeah" rappt And.Ypsilon, der sonst so große Schweiger der Formation, und wird dafür ordentlich abgefeiert.

Smudo schickt die Botschaft in die Halle: "Wählt keine AfD!"

Überhaupt wird ziemlich viel vom neuen Album "Captain Fantastic" gespielt, die Deutsch-Rapper setzen wie gewohnt auf Toleranz. Gewalt, Homophobie und Seximus haben keinen Platz in den Songs. Dennoch sind sie gerade genug aggro, um auch von den vom Battle-Rap verwirrten Kids ernst genommen zu werden. Captain Fantastic – die gute Seite der Macht.

Und so hält Smudo auch gleich noch eine kleine Anti-AfD-Ansprache. Das wirkt etwas routiniert, aber egal, die Botschaft zählt: "Wählt die nicht!". Die Halle antwortet mit einem frenetischen Jubel. "Geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigene Nation. Ihr seid nicht das Volk, ihr seid Vollidioten" rappen sie, die sich selbst als "liberal" bezeichnen, inzwischen doch einigermaßen wütend im Song "Endzeitstimmung".

Die alten Hits, hüpfen wie damals!

Bodenhaftung verloren: Michi, Thomas D. und Smudo (v.l.n.r.) hüpfen vor Freude, And.Ypsilon bleib auf seinem Podest cool. Bild © Katrin Kimpel

Aber auch die guten alten Fanta-Hits wie "Sie ist weg", "Die da?" aus dem Jahr ihres Durchbruchs, das grundentspannte "Tag am Meer" oder "MfG" kommen in der Festhalle nicht zu kurz, fast übergangslos wird einer nach dem anderen rausgehauen. Für "Die da?" zieht Thomas D. nochmal die große, weiße Plastikbrille auf, "es ist fucking 1992". Damit holt man 2019 immer noch die Massen ab, und sich selbst gleich mit, die Stimmung ist bei Band und Fans prächtig, alle Arme in der Luft. Gut auch, dass das Publikum auf weiten Strecken so textsicher ist. Der Sound in der Festhalle ist mal wieder nicht optimal, viel von den cleveren Texten versinkt unverständlich im Akustikbrei.

Ganz unspiessig eine Runde durchs Publikum gedreht

Einen besonderen Gag vielleicht für die Kinder im Hip-Hop-Land, liefert Smudo: Er atmet Helium aus einer großen Cartouche ein und singt das Intro vom sonst eher jazzigen "Pipis und Popos" vom sechsten Studio-Album mit Micky-Maus-Stimme.

Fan-Extase: Völlig überraschend tauchte Smudo im Publikum auf. Bild © Katrin Kimpel

Überhaupt, Smudo. Eben noch auf der Bühne, taucht er völlig überraschend im Publikum auf, geht auf Tuchfühlung mit den verzückten Fans, die die Handys für ein Selfie mit ihm hochreißen, und performt lachend und lässig "Spiesser". Und wie immer ernten die Fantas, was sie säen: Begeisterung. "25 Years" werden weiterhin gefeiert, aber mittlerweile hat die Combo ja schon fast 30 Jahre auf dem Buckel.

Familienhits und Mutmach-Reime

Thomas D. enthält den Fans an diesem Abend seinen obligatorischen "Krieger" vor. Das ist zwar schade, da heißt es stark sein, aber mit "Weitermachen" vom neuen Album – dort mit Damion - ist ein anderer Mutmach-Song mit esoterischem Touch im Angebot und wird dankbar angenommen.

Beim Charts-Hit "Zusammen" wurde Clueso auf der Videoleinwand eingespielt. Bild © Katrin Kimpel

Mit dem Radio-Hit "Zusammen" mit Clueso, der von der Video-Leinwand eingespielt wird, bedienen die vier Stuttgarter auch live den absoluten Mainstream, das können sie ja gut und das ist uncool und cool zugleich. Cool, weil sich besonders bei diesem Lied die zahlreichen Kinder in der Halle freuen - und ihre Eltern gleich mit.

"Danke Frankfurt. Das war obergeil"

Insgesamt zeigen die Fantastischen Vier mit ihrer Band eine solide energetische Performance vor einem solide feierfreudigen Publikum. Mit knuffigen Stimmungshöhepunkten zünden sie routiniert im besten Sinne ihre Spaßrakete, die verlässlich durchstartet und zielgenau auf dem Planeten Hip-Hop-Hurra landet.

Mit der letzten Zugabe kommt noch einmal ganz viel Gefühl auf: "Troy" – gerappte Treueschwüre und ein großes Dankeschön an das Publikum. Danke für fast 30 Jahre, "so viel Liebe!" - glückliche Fantas, glückliches Publikum. Man kann ihnen nicht nachsagen, nicht alles gegeben zu haben. "Es war obergeil! Denk dran Frankfurt: Kein Hass, nur Liebe. Auch in Offenbach." Hach!