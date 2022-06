Geschwungenes Dach und Glasfronten: So wird das Casals Forum aussehen.

Neuer Konzertsaal in Kronberg

In Kronberg entsteht derzeit ein Konzertsaal speziell für Kammermusik. Im Casals Forum sollen nicht nur Konzerte stattfinden, sondern auch Musiktalente ausgebildet werden - und das klimaneutral und mit Blick ins Grüne.

Noch sieht es nach Baustelle aus. Rohe Betonwände warten auf Verkleidung, Kabel hängen von der Decke, Glaselemente sind mit Pappe verklebt. Das zeltartig geschwungene Dach schwebt jedoch schon über dem Gebäude und der in hellem Holz verkleidete Konzertsaal des neuen Casals Forums in Kronberg (Hochtaunus) ist so gut wie fertig.

Ende September soll er beim Kronberg Festival eingeweiht werden - passenderweise mit Beethovens Ouvertüre "Die Weihe des Hauses". Die erste Akustikprobe hat gerade stattgefunden. Das Chamber Orchestra of Europe und der Geiger Augustin Hadelich waren es, die die ersten Töne in den neuen Saal schickten.

"Ein erhebender Moment" sei das gewesen, schwärmt der künstlerische Leiter der Kronberg Academy Friedemann Eichhorn, "absolut fantastisch" der Klang des Orchesters und der des Solisten. Obwohl man über fünf Jahre gut mit dem Akustiker zusammengearbeitet habe - Spatenstich für das Casals Forum war 2017 -, sei das "am Ende doch eine Überraschung und eine Erleichterung" gewesen, gesteht Eichhorn.

Konzerte in intimer Atmosphäre

Den Konzertsaal geplant hat das für Kulturbauten renommierte Berliner Büro Staab Architekten. Gerade wurde es für seinen Neubau des Jüdischen Museums in Frankfurt mit der "Großen Nike", dem Preis des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten, ausgezeichnet. In Kronberg hat das Team um den Architekten Volker Staab einen Saal entworfen, der ganz auf die Bedürfnisse der Kammermusik zugeschnitten ist.

Obwohl er Platz für 550 Besucherinnen und Besucher und 65 Musiker bietet, wirkt der Raum geradezu intim. "Die Idee von Kammermusik ist ja, dass man nah beim Publikum ist", sagt Friedemann Eichhorn. Im Casals Forum sitzen die Musiker sogar mittendrin, weil sich einige Sitzreihen hinter der Bühne befinden. "Da kann man dem Dirigenten ins Gesicht schauen", schmunzelt der künstlerische Leiter Eichhorn.

Klimaneutral und mit Blick ins Grüne

Die konvexen und konkaven Wände sind in hellem Holz verkleidet. Darüber gibt es gefächerte Glasfronten, die den Blick durch das Foyer ins Grüne freigeben. Diese Verbindung war dem Gründer und Intendanten der Kronberg Academy Raimund Trenkler besonders wichtig. "Ein Ort der Kontemplation" sei der neue Konzertsaal, an dem "die Schnittstelle von Natur und Musik" erlebbar sei.

Durch innovative Speichertechnik könne das Gebäude klimaneutral betrieben werden. Mit dem Kronberger S-Bahnhof vor der Tür ist eine umweltschonende Anreise aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet möglich.

Gut 60 Millionen Euro wird das Gebäude kosten. Für die überwiegend aus privaten Spenden finanzierte Kronberg Academy soll es das neue Zuhause für alle ihre Aktivitäten werden - neben Konzerten gehört dazu vor allem die Ausbildung von Cello- und Geigentalenten aus aller Welt.

Eröffnung zum Kronberg Festival

Cellist war auch der Namensgeber des Casals Forums: Benannt ist der Saal nach dem Katalanen Pablo Casals, der auch als Komponist und Dirigent wirkte. Dem 1973 verstorbenen Musiker fühlt sich die Kronberg Academy besonders verbunden, sagt Intendant Raimund Trenkler: "Musik ist kein Selbstzweck, sondern steht im Dienst des Menschen - das hat uns Pablo Casals vorgelebt."

Das erste Kronberg Festival im neuen Casals Forum soll vom 24. September bis 3. Oktober über die Bühne gehen. Mit dem Chamber Orchestra of Europe, das hier zu Hause sein wird, mit dem hr-Sinfonieorchester und der hr-Bigband, mit prominenten Solistinnen und Solisten.

Bis dahin - da ist man bei der Kronberg Academy zuversichtlich - werden auch das Foyer und die äußere Hülle des Gebäudes fertig sein.

Weitere Informationen Die Kronberg Academy Seit ihrer Gründung 1993 fördert die international wirkende Kulturinstitution junge Geiger, Bratschisten und Cellisten. Sie bietet akademische Studiengänge zur Ausbildung an Streichinstrumenten an und veranstaltet außerdem musikalische Projekte, Konzerte und das Kronberg Festival , ein internationales Streicher-Festival. Der Ticket-Vorverkauf für das diesjährige Festival hat bereits begonnen. Ende der weiteren Informationen

