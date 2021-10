Bestseller-Autorin Christine Brand hat als Gerichtsreporterin viele Prozesse begleitet und dabei Täter:innen, Opfer und Publikum im Gerichtssaal hautnah miterlebt. Sechs dieser Fälle aus Deutschland und der Schweiz haben sie so geprägt, dass sie darüber ein Buch geschrieben hat. Im Gespräch mit Giuseppe di Grazia, Redaktionsleiter des True Crime-Magazins Stern Crime, gibt Christine Brand zusätzliche Einblicke in diese Geschichten und was sie an ihrer Arbeit so fasziniert.