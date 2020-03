Wegen des Coronavirus hat Bensheim die Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Ringes und die Gala am Samstag abgesagt.

Die Dynamik und die Entwicklungen der vergangenen Tage mache eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt unausweichlich, teilte die Stadt am Montag mit. Die Verleihung an die Schauspielerin Sandra Hüller im Parktheater soll voraussichtlich im Herbst nachgeholt werden. Formal soll dies am Dienstag in einer Magistratssitzung beschlossen werden. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird seit 1986 verliehen.