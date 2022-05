Darauf können Sie sich in der neuen Saison freuen

Audio Darauf können Sie sich in der neuen Saison freuen

Alain Altinoglu möchte in der Saison 2022/23 gern "einen Hauch Frankreich nach Frankfurt und Hessen bringen". Seit 2021 ist der Franzose Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt. In der neuen Saison will das Orchester seinem Publikum wieder ganz nahe kommen.