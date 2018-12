Sex-Partys, eine nackte Tote, ein hermetisch verschlossener Büroturm: Hier erfahren Sie, was Sie im neuen Frankfurt-Tatort am zweiten Weihnachtstag erwartet.

Der Fall

Eine nackte, namenlose Tote liegt mit zerschmetterten Knochen vor einem Büroturm im Frankfurter Bankenviertel. Während Hauptkommissar Paul Brix (Wolfram Koch) noch im Stau steht, beginnt Kollegin Anna Janneke (Margarita Broich) in dem Hochhaus schon mit den Ermittlungen.

Als Brix schließlich eintrifft, findet er Janneke bewusstlos im Aufzug. Am Kopf hat sie eine Platzwunde. Sie muss ins Krankenhaus, Brix ermittelt allein weiter. Wirklich weit kommt er aber nicht, denn selbst die Staatsanwaltschaft scheint zu mauern.

Der oder die Mörder?

Da ist ein Mann mit Motorradhelm und Lederkluft. Er ist hinter Janneke her, aber ist er auch der Mörder? Und dann ist da eine Gruppe hochbegabter IT-Experten, die im Büroturm arbeitet. Was hatten sie mit dem späteren Opfer zu tun?

Das Böse

Fest steht: Das Böse lauert im Büroturm. Hier laufen alle Fäden des Falls zusammen. Doch das Gebäude scheint selbst für die Polizei hermetisch verschlossen zu sein. Eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen, bei denen selbst die Polizei außen vor bleibt. "Ich möchte den Laden mal durchschütteln und gucken, was unten rausfällt", sagt Brix.

Die IT-Nerds: Haben sie bei dem Mord eine Rolle gespielt? Bild © ARD

Doch alles ist verworren: Es geht irgendwie um eine verschachtelte Finanzgruppe, viel Geld, aus dem noch mehr Geld wird, Verschwiegenheitsklauseln, eine dubiose Anwaltskanzlei (Katja Flint gibt die aalglatte Justiziarin), Sex-Partys für Investoren, exklusive Darkrooms, Erpressung, organisiertes Verbrechen.

Die Kommissare

Janneke und Brix sind ein eingespieltes, angenehm unkompliziertes Team, das wie gewohnt hartnäckig ermittelt. Zunächst aber liegt Janneke mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus und kann sich nicht daran erinnern, was im Büroturm passiert ist.

Brix hilft ihr, nachdem sie sich selbst entlassen hat. Ohne Rückendeckung der Staatsanwaltschaft versuchen sie, den Fall zu entwirren - was Janneke schließlich sogar selbst in Lebensgefahr bringt.

Die Stimmung

Ein Hoch auf die Kamera! Mit leicht grün- und gelbstichigen, teils verschwommenen (Nacht-) Bildern erzeugt Carol Burandt von Kameke eine bedrückende Stimmung, bei der sich Realität und Erinnerungsfetzen mischen. Von Kameke hat bereits die Kameraarbeit in der deutschen Tragigkomödie "Schrotten!" verantwortet.

Wo Frankfurt-Krimis sonst mit Kamerafahrten durch Häuserschluchten spielen, ist diesmal der scheinbar uneinnehmbare Büroturm das Zentrum des Geschehens. Wie ein Monolith ragt er in den Frankfurter (Nacht-) Himmel.

Das wirft Fragen auf

Wann wird endlich ein Tatort gedreht, in dem Computerexperten nicht den gängigen Klischees entsprechen? Auch hier haben IT-Mitarbeiter - stereotyp in Kapuzenpulli oder Karohemd gekleidet - einen schweren Stand bei Menschen im Allgemeinen und Frauen im Besonderen. Ihre "nicen Ideen" basteln sie erst in Form von Apps zusammen, später in Form von "Autoresponse-Instrumenten" fürs "Auto-Trading".

Abgesehen davon: Wie weit reicht die Macht von Banken wirklich? Bis hinein ins Rechtssystem?

Ein düsterer, teils kafkaesker Frankfurt-Tatort, der erst gegen Ende Spannung entfaltet. "Der Turm" macht die ganze Ohnmacht greifbar, die viele Menschen inzwischen gegenüber Banken und internationalen Finanzdienstleistern fühlen.

Sendung: Das Erste, 26.12.2018, 20.15 Uhr