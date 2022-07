Mit Prominenz und der Bühnenfassung eines Werkes der Weltliteratur beginnen die Bad Hersfelder Festspiele. Das Publikum kann die Stiftsruine in diesem Jahr in einem ganz neuen Licht erleben.

Videobeitrag Video Bad Hersfelder Festspiele starten Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Bad Hersfelder Festspiele zählen zu den kulturellen Leuchttürmen in Hessen. Am Freitagabend ist die 71. Saison des renommierten Freilicht-Theaterfestivals in der Stiftsruine eröffnet worden. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie war es ein gewohnter Festspiel-Auftakt mit Festakt und Promi-Auflauf auf dem Roten Teppich. Und die Ruine wird mit rund 1.300 Besuchern wieder voll ausgelastet - ohne Corona-Beschränkungen. Die Bad Hersfelder Festspiele haben in diesem Jahr ein Budget von acht Millionen Euro und dauern bis Ende August.

Zum Saisonauftakt in der osthessischen Kurstadt wird eine Bühnenfassung von Victor Hugos berühmtem Roman "Notre Dame" präsentiert. Aus dem Romantik-Klassiker haben Regisseur Hinkel und Dramaturg Tilman Raabke das Theaterstück "Notre Dame" gemacht. Darin geht es um die verschiedenen Spielarten von Liebe, aber auch um Ausgrenzung, Vorurteile, Stimmungsmache und die Angst vor Neuem.

Richy Müller vor den Bad Hersfelder Festspielen "Ich bin jemand, der die Menschen berührt" Ob im "Tatort" oder im Sommer wieder auf der Bühne der Bad Hersfelder Festspiele: Richy Müller taucht stets mit vollem Einsatz in seine Rollen ein. Das ist nicht nur hart für ihn selbst, wie der Schauspieler im Interview verrät. Zum Artikel

Hugos Roman erschien 1831 unter dem Titel "Notre-Dame de Paris. 1482" und gehört zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Viele kennen die Geschichte durch den Film von 1956 mit Gina Lollobrigida als Esmeralda und Anthony Quinn als Quasimodo.

Die Besetzung

Das bekannteste Gesicht im Bad Hersfelder "Notre Dame"-Ensemble ist Richy Müller. Er verkörpert den düsteren Erzdiakon Claude Frollo. Intendant Hinkel sagt: "Claude Frollo ist eine jener großen Gestalten der Literatur des 19. Jahrhunderts, die an ihrer Zerrissenheit zerbrechen."

Einem größerem Publikum bekannt ist auch Anouschka Renzi, die in dem Premierenstück gleich vier Rollen übernimmt - darunter eine Puff-Mutter und eine verarmte Adelige, die ihre Tochter unter die Haube bringen will. Renzi ist nach 2018 das zweite Mal bei den Festspielen. Sie arbeitete schon mit bedeutenden Regisseuren wie Peter Zadek und Dieter Wedel, fiel zuletzt aber eher durch ihre Teilnahme am RTL-Dschungel-Camp auf.

Bad Hersfelder Festspiele Schwierige Suche nach dem "Staraufgebot" für Theater-Highlight Das Ensemble für das diesjährige Eröffnungsstück "Notre Dame" der Bad Hersfelder Festspiele steht: Neben "Tatort"-Star Richy Müller werden auch die Schauspielerin Anouschka Renzi, Walter Plathe und Robert Nickisch zu sehen sein. Noch etwas verhalten verläuft hingegen der Ticketverkauf. Zum Artikel

Die Rolle des Quasimodo bekleidet Robert Nickisch. Den körperlich eingeschränkten Glöckner von Notre Dame zu spielen, sei für ihn nicht ungewöhnlich. "Ich werde oft gefragt für außergewöhnliche Rollen", sagt Nickisch, der schon in diversen ARD- und ZDF-Krimis mit. Die schöne Esmeralda, die dem Glöckner und anderen Männern den Kopf verdreht, spielt Cathrine Sophie Dumont. Sie freut sich besonders auf die Rolle, wie sie sagt: "'Notre Dame' war mein erster Kino-Film, den ich als Kind gesehen habe. Ich war begeistert."

Das Publikum soll die Stiftsruine bei "Notre Dame" neu erleben. Dreidimensionale Spezialeffekte sollen die Kulisse der berühmten Pariser Kathedrale in der Stiftsruine erlebbar machen und sie in eine "Ruine der Fantasie" verwandeln, wie Hinkel sagte.

Audiobeitrag Audio Bad Hersfelder Festspiele beginnen am Freitagabend Audio Ein Blick auf die Bühne bei der Medienprobe zum Theaterstück "Notre Dame" bei den Bad Hersfelder Festspielen Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Bei den Spezialeffekten werden computeranimierte Projektionen genutzt. Dank sogenanntem Mapping scheinen sich die historischen Sandsteinwände zu bewegen und die Mauern in Flammen zu stehen. Für diese Effekte haben die Festspiele den Frankfurter Videokünstler, Komponisten und Sounddesigner Parviz Mir-Ali gewonnen, der unter anderem 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft die Frankfurter Skyline in eine Lichtkulisse verwandelte und beim Hessentag 2019 in Bad Hersfeld arbeitete.

Die Besucher von "Notre Dame" können bereits vor den Vorstellungen in die Atmosphäre der Welt von Quasimodo, Esmeralda und Co. eintauchen. Im Park an der Stiftsruine entsteht das "Chimærium - eine lebende Installation" mit fantastischen Wesen, sogenannten Chimären. Der Stiftspark wird zu einem Jahrmarkt, der 90 Minuten vor den Vorstellungen zum Leben erwacht.

Das weitere Programm

Auf dem weiteren Programm der 71. Saison in Bad Hersfeld stehen "Der kleine Glöckner" als Familien-Fassung des Stücks "Notre Dame". Neu ist auch die Komödie "Volpone" auf der Nebenbühne in Schloss Eichhof. Wiederaufgenommen aus dem Vorjahr werden "Der Club der toten Dichter" sowie das Musical "Goethe!".

Das Musical "Goethe!" steht erneut auf dem Spielplan. Bild © picture-alliance/dpa

Der österreichische Schauspieler Philipp Hochmair wird am 5. Juli einen "Schiller-Balladen-Rave" mit seiner Band Die Elektrohand Gottes in der Stiftsruine aufführen. Die Pop- und R'n'B-Sängerin Cassandra Steen gibt am 19. August dort ein Konzert. Poesie und Musik will Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin Julia Engelmann unter dem Titel "Glücksverkatert" bieten (4. August).

Nina Hoger und Ilja Richter lesen am 12. und 13. August im Programm "Lebe wohl und liebe mich" aus Liebesbriefen von Goethe und Christiane Vulpius. Ebenfalls um die Liebe geht es am 14. August bei "Herzgeschichten - Von Goethe bis Marilyn Monroe" mit Ingrid Steeger und Festspiel-Intendant Hinkel. Eine Termin-Übersicht findet sich hier .

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen