Grammy für Hans Zimmer, hr-Bigband verpasst Gewinn

Die hr-Bigband hat in der Nacht keinen Grammy in Los Angeles gewonnen. Die Band war in der Kategorie "Best Large Jazz Ensemble Album" mit dem Album "Returning to Forever" unter der Leitung von John Beasley nominiert. Es war bereits die fünfte Grammy-Nominierung für die Bigband. Den begehrten Musikpreis konnte sie bislang noch nicht für sich gewinnen.

Hans Zimmer kann sich dagegen über seinen vierten Grammy freuen. Der in Kronberg aufgewachsene Filmkomponist bekam für seine Arbeit am zweiten Teil des Blockbusters "Dune" die Auszeichnung für die beste Musik für visuelle Medien wie Filme und TV-Serien.

Der Grammy gilt als der wichtigste Musikpreis der Welt. Er wird in mehr als 90 Kategorien vergeben. Den Preis für das beste Album des Jahres gewann Beyoncé. Obwohl Beyoncé schon vor Beginn der diesjährigen Verleihung mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen Grammy-Rekordträgerin war, hatte sie noch nie den begehrten "Album des Jahres"-Preis gewonnen. Bei der "Aufnahme des Jahres" siegte Kendrick Lamar für "Not Like Us", "Beste neue Künstlerin" wurde Chappell Roan und "Bester Song" gewann ebenfalls Kendrick Lamar für "Not Like Us".