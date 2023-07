Brisanter Stoff rund um die NSU-Morde kommt ans Staatstheater Kassel

Der Skandal um den Umgang mit den rechtsextremen Morden des NSU ist Thema der Premiere im Staatstheater Kassel am 8. Juli. Das Stück "Operation Abendsonne" beschäftigt sich mit der Vertuschung zwischen Politik, Verfassungsschutz und Rechtsextremismus. "Ähnlichkeiten zu realen Personen und Ereignissen sind in dem Werk - wie immer - rein zufällig", schreiben die Macher in ihrer Ankündigung.

Und so kommt es, dass der Ministerpräsident eines fiktiven Bundeslandes, Holger Fourier, und sein Nachfolger Bernhard Meyn Stress im Wahlkampf kriegen. Denn ein V-Mann des Verfassungsschutzes war bei einem rechten Mord vor Ort, will davon aber nichts mitbekommen haben. Um diese Geschichte spinnt sich ein Plot aus brisanten Akten, gefährlichen Mitwisserinnen und brennenden Fragen, um die sich niemand so recht kümmern möchte.

Bereits vor einer Woche hatten die Macher ihr Stück in einer Sneak-Preview gezeigt. Das Publikum in Kassel kenne die Geschichte, so Chefdramaturg Kornelius Paede und habe interessiert, wohlwollend, kontrovers und gleichsam betroffen reagiert. Nach der großen Premiere am Samstag wird das Stück an vier weiteren Terminen im Juli aufgeführt. "Operation Abendsonne" wird am 21. Juli zum letzten Mal gezeigt.