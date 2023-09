Kinder- und Jugendbuchpreis "Vielfalter" erstmals verliehen

In Kassel ist am Sonntag der "Vielfalter" übergeben worden. Damit wurde deutschlandweit das erste Mal ein Preis für Vielfalt und Diversität in Kinder- und Jugendbüchern verliehen. Für den Preis konnten nicht nur Verlagsveröffentlichungen eingereicht werden. Auch unveröffentlichte Manuskripte wurden mit aufgenommen.

Insgesamt wurden fünf Autoren und Autorinnen ausgezeichnet und mit tosendem Applaus geehrt: In der Kategorie "Unveröffentlichte Manuskripte" wurden Houssein Kahin und Kornelia Wald für ihr gemeinsames Werk "Die Tasche" gewürdigt. In dem Manuskript geht es um die Verleihung eines Integrationspreises an einer Brennpunktschule - und einen furchtbaren Verdacht: plant ein Mitschüler einen Anschlag? In der Kategorie "Verlagsveröffentlichungen" durften sich Mira Galle und Bernd Lehmann (Illustration) über die Auszeichnung für ihr Buch "Mia Marmelade - Zola und der Piratenschatz" freuen. In derselben Kategorie wurde auch Chantal-Fleur Sandjon für ihr Buch "Die Sonne, so strahlend und schwarz" geehrt.

Der Vielfalter ist auch eine Reaktion auf die Absage des Katholischen Jugend- und Kinderbuchpreises durch die Deutsche Bischofskonferenz vor zwei Jahren - das wurde während der "Vielfalter"-Preisverleihung immer wieder deutlich. 2021 hatte eine unabhängige zehnköpfige Jury das Buch einer österreichischen Autorin nominiert. In "Papierklavier", einem frei erfundenen Tagebuch eines 16-jährigen Mädchens, geht es unter anderem um das Thema Transsexualität.