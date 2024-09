Realität, Wahn und Romantik verschwimmen im neuen Tatort "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh‘n". Ein Psychologe wird zum Täter und gleichzeitig zum polizeilichen Opferbetreuer. Gedreht wurde fast ausschließlich in Frankfurt, auch ein Eintracht-Spieler läuft durchs Bild.

Das Hauptkommissar-Duo Anna Janneke und Paul Brix ist mit Kriminalassistent Jonas Hauck (links) an einem der Tatorte in dem neuen Film. Bild © hr, ARD Degeto Film

Psychotherapeut Tristan Grünfels fühlt sich von seiner Familie entfremdet: Den Freund seiner Tochter kann er nicht ausstehen, sein Sohn raucht lieber Gras statt in die Schule zu gehen und seine Frau verschwindet immer häufiger in einer Massagepraxis. Doch Grünfels verliert nicht nur seine Liebsten, sondern zunehmend auch sich selbst.

In seinem Wahn bringt er auf dem Weg in seine Praxis plötzlich eine Ordnungsbeamtin um - und übernimmt auch noch im Auftrag der Polizei die Betreuung der Hinterbliebenen. Als der Mordverdacht der Frankfurter Kommissare Anna Janneke und Paul Brix auf Grünfels fällt, ist dieser bereits in einer Spirale aus Gewalt verstrickt, die auch die Ermittler mit sich reißt.

Das Finale in der Abschiedsfolge vom Tatort-Duo Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) spielt sich auf der Frankfurter Osthafenbrücke ab. Die anderen zentralen Drehorte von "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n" wurden fast alle in privaten Räumen im Frankfurter Stadtgebiet gedreht:

Tatort am Sperrmüll

Grünfels entdeckt auf dem Weg in seine Praxis Gemälde, die er aus dem Sperrmüll retten will. Bild © hr, ARD Degeto Film

Romantische Malerei ist Grünfels' Flucht. Der Psychologe verliert sich immer wieder in Gemälden, die graue Realität driftet an ihm vorbei. So ignoriert er zunächst, dass er eine Ordnungsbeamtin mit einem Landschaftsgemälde erschlagen hat, das er kurz zuvor beim Sperrmüll aufgesammelt hatte.

Im Industriegebiet in der Gwinnerstraße nahe der Kreuzung zur Gelastraße in Frankfurt-Seckbach wird Grünfels das erste Mal zum Täter. Der Film wirft ein düsteres Bild auf die Industriestraße.

Grünfels' Therapie-Praxis

Grünfels verliert sich in dem Gemälde, seiner Tatwaffe. Bild © hr, ARD Degeto Film

Angekommen in seiner Praxis hat Grünfels immer wieder Aussetzer. In seinen Therapie-Stunden hört er seinen Patienten und Patientinnen nicht mehr richtig zu und starrt nur noch auf das Landschaftsbild an der Wand, seine Tatwaffe. Gedreht wurden die Szenen in der Praxis in einer privaten Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen.

Wiederkennungswert bietet ein Nebendarsteller an dem Drehort: Eintracht-Legende Timothy Chandler spielt eine Reinigungskraft, die gerade Grünfels' Räume putzt, als die Ermittler zu einer Durchsuchung heranrücken.

Promi-Alarm: Eintracht-Profi Timothy Chandler spielt die Reinigungskraft in Grünfels' Praxis. Bild © hr, ARD Degeto Film

Zuhause bei Familie Grünfels

Im Wohnzimmer von Familie Grünfels: Der Familienvater gerät ins Zentrum der Ermittlungen. Bild © hr, ARD Degeto Film

Ein moderner Neubau mit Garten: Oberflächlich betrachtet eine vermeintlich perfekte Familie. Zwei Kinder, wohlhabende Eltern. Und dann steht plötzlich die Kriminalpolizei vor der Tür, der Familienvater gerät in den Fokus der Mordermittlungen.

Das Wohnhaus der Familie Grünfels steht in der Realität nicht in Frankfurt, sondern in Langen (Offenbach).

Die Massagepraxis

In der Massagepraxis stehen sich Grünfels und der neue Partner seiner Ehefrau gegenüber. Bild © hr, ARD Degeto Film

Grünfels will den Geliebten seiner Frau sprechen und seinen Platz an ihrer Seite räumen. Doch die Massagepraxis des Geliebten - ein Ort der Entspannung und Achtsamkeit - wird plötzlich zu einem weiteren Tatort. Der Psychotherapeut erschlägt seinen Konkurrenten.

Die Aufnahmen in der Loftwohnung wurden in dem Sportzentrum "Club Sportif" in der Hanauer Landstraße gefilmt.

Vor dem Bordell

Ermittler Brix auf dem Weg zum Bordell "Classy Chassy". Bild © hr, ARD Degeto Film

Im Bordell "Classy Chassy" hat Paul Brix noch eine alte Rechnung offen. Er verdächtigt den Rotlicht-Boss Muller, seinen Informanten umgebracht und dessen Tod als Überdosis vertuscht zu haben. Im Vorhof kommt es direkt zu einer Auseinandersetzung, Brix will Muller zur Rede stellen.

Gedreht wurde die Szene in Alt-Sachsenhausen, das wohl das Rotlichtviertel am Bahnhof imitieren soll. Der Vorhof ist eigentlich Teil des sogenannten Dribbde Markts in der Wallstraße.

Die Notaufnahme

Grünfels sieht einen Arzt der Zentralen Notaufnahme auf sich zukommen. Bild © hr, ARD Degeto Film

Eigentlich sollte Grünfels die Schulden seines Bruders begleichen und Muller besänftigen. Stattdessen muss er seinen schwer verletzten Bruder nach der Flucht aus dem Bordell zur Notaufnahme bringen. Der Arzt, der seinen Bruder retten soll, entpuppt sich als Patient. Doch das bekommt Grünfels gar nicht mehr mit.

Gefilmt wurde die Szene vor der Notaufnahme auf dem Gelände des Sankt Katharinen Krankenhaus in Frankfurt-Bornheim.

Die Ausstellung

Die Szene auf der Bergspitze wurde im Studio des Hessischen Rundfunks gedreht. Bild © hr, ARD Degeto Film

Immer wieder findet sich Grünfels in den Ausstellungsräumen des Freundes seiner Teenager-Tochter wieder, der Digitalkünstler ist. Es geht um eine Neuinterpretation der Videoinstallation von Caspar David Friedrichs "Der Wanderer über dem Nebelmeer", die Grünfels so vererhrt.

Gedreht wurde diese Virtual-Reality-Szene auf der Bergspitze in einem Studio im Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Die übrigen Ausstellungsräume wurden im früheren Lorey-Geschäft an der Großen Eschenheimer Straße gefilmt, das leersteht.

Fannys Bar

Die Ermittler sitzen mit Fanny an der Theke. Bild © hr, ARD Degeto Film

Fanny (Zazie de Paris) ist Frankfurter Tatort-Kult: Ein Besuch in ihrer Bar kommt in fast jeder Folge vor. Dieses Mal ist der Fall geklärt, der Täter gefunden. Brix, Janneke und ihr Kriminalassistent Jonas Hauck (Isaak Dentler) lassen den Abend bei ihrer guten Freundin Fanny ausklingen. Hauck bleibt noch, Brix und Janneke verlassen die Bar, die eigentlich ein Restaurant in der Wallstraße in Sachsenhausen ist.

Die Brücke

Auf der Osthafenbrücke endet der Tatort. Bild © hr, ARD Degeto Film

Kaum ein Drehort könnte passender sein für die letzte Filmszene als die Osthafenbrücke mit ihrem Skyline-Panorama. Anna Janneke und Paul Brix haben gerade ihren Fall gelöst, da knistert es zwischen ihnen bei ihrer nächtlichen Fahrt im Auto. Was aus den Ermittlern wird, wenn das neue Frankfurter Tatort-Team bald übernimmt, wird an diesem Drehort aufgelöst.