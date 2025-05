documenta: Festakt zum 70-jährigen Bestehen

Die Weltkunstausstellung documenta in Kassel feiert am 7. Juni ihr 70-jähriges Bestehen. Die "documenta und Museum Friedericianum gGmbH" und das Fridericianum veranstalten einen Festakt mit der Eröffnung der Ausstellung "7.000 Palmen" der in Köln lebenden Künstlerin Cosima von Bonin, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Kassel mit.

Im Fridericianum gibt es demnach ab 15 Uhr ein Festprogramm mit Ausstellungsrundgängen, Kreativ-Workshops, Kinderspielen, einer Kunstperformance, einer Dragqueen-Show, einem Konzert und einer documenta-Party. Auf den Festakt ab 18 Uhr in der documenta-Halle und die Eröffnung der Ausstellung "7.000 Palmen" folge eine Podiumsdiskussion mit mehreren Leitern vergangener documenta-Ausgaben und der gegenwärtigen Künstlerischen Leiterin der kommenden documenta 16, Naomi Beckwith.

Die erste internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst wurde am 15. Juli 1955 eröffnet. 15 documenta-Ausstellungen haben seitdem in Kassel stattgefunden. Die documenta 16 ist in Vorbereitung und wird 2027 in Kassel eröffnet.