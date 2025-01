Der Verein hinter dem Mahnmal Frankfurter Engel verabschiedet sich

Die 1990 gegründete Initiative Mahnmal Homosexuellenverfolgung (IMH) löst sich nach 34-jähriger Tätigkeit auf. Mit dem Frankfurter Engel schufen die Vereinsmitglieder einen würdevollen Ort des Gedenkens mitten in der Stadt. Die Statue in der Frankfurter City erinnert an die Verfolgung und Ermordung homosexuelle Männer und Frauen im Nationalsozialismus und mahnt, dass so etwas wieder geschehen können.

1994 konnte die Initiative das Mahnmal Frankfurter Engel durch eine Spendenaktion realisieren. Entworfen von der Künstlerin Rosemarie Trockel wurde der Frankfurter Engel bundesweit das erste Mahnmal seiner Art. Aufgestellt an der Kreuzung Schäfergasse/Alte Gasse, wurde dieser Platz 1995 in Klaus-Mann-Platz umbenannt. Anlässlich seiner 30-jährigen Präsenz in der Stadt sehen wir unsere Arbeit inzwischen als erfüllt an“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.