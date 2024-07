Tanzprojekt "Babylon": Vielfalt und Mut im hr-Sendesaal

Beim Tanzprojekt "Babylon" stehen Hunderte Menschen mit unterschiedlichsten Biographien im hr-Sendesaal gemeinsam auf der Bühne.

Rund 150 Menschen haben seit November 2023 in dem inklusiven Tanzprojekt miteinander gearbeitet: Sechstklässler und Rentner, Förderschüler und Gymnasiasten, Profis und Laien, ohne und mit Behinderung. In den ersten Monaten probten sie in ihren jeweiligen Kleingruppen an ihren Schulen oder in sozialen Einrichtungen in Hessen. Zur Aufführung am Dienstag (9. Juli) versammelt sich das Ensemble im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt.