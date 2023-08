Städel Museum präsentiert neuen Raum "Close Up"

"Close Up" - so heißt der neue Raum des Städel Museums in Frankfurt. Der neue, auch digital zugängliche Raum befasse sich mit dem Selbstbild in der Kunst. Im Zentrum der gezeigten Arbeiten im Kunst- und Vermittlungsraum "Close Up" stehen das Erkunden des Ichs, die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Rollenbildern und das Ausloten der künstlerischen Darstellbarkeit des Selbst, wie das Museum am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Die Fragen "Wer bin ich? Was will ich? Wie zeige ich mich anderen?" seien durch die Sozialen Medien omnipräsent und trotzdem kein Phänomen des 21. Jahrhunderts, auch nicht in der Kunst, hieß es. Schon seit der Antike beschäftigten sich Künstler mit dem Thema. Unter dem Titel "Selbst und Porträt" stehen ausgewählte Künstlerinnen und Künstler beispielhaft für unterschiedliche Positionen im 20. und 21. Jahrhundert: Arbeiten von Maria Lassnig (1919-2014), Francis Bacon (1909-1992), Jonathan Meese (53) und Gabriele Stötzer (70) aus der Sammlung des Städel Museums zeigten, wie künstlerisch vielfältig die Beschäftigung mit dem Ich sein könne.