Die Stimme ist das "Instrument des Jahres" 2025

DJ Sven Väth und der Cocoon Club kehren zurück

Deutschlands bekanntester DJ Sven Väth kehrt in sein "Wohnzimmer" zurück: Am 28. Februar legt er in den Räumlichkeiten des ehemaligen Cocoon Club in Frankfurt auf, in dem sich seit 2022 das Zoom befindet. Das Revival dauert nur eine Nacht - von 23 bis 8 Uhr - und wird in der Technoszene schon jetzt als Highlight des Jahres gefeiert.

Das Event, das in der Reihe "Dance of the Living Metamorphosis" läuft, soll auf zwei Floors stattfinden und authentisches Cocoon-Feeling bieten. Das Line-up steht noch nicht fest, Karten sind schon zu haben und kosten 47,40 Euro.