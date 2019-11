Auf seinem zweitägigen Festival beim Hessentag 2020 in Bad Vilbel präsentiert hr3 etliche Stars. Tickets für die Konzerte von Revolverheld, The BossHoss und Stefanie Heinzmann gibt es ab Montag im Vorverkauf.

Das hr3-Festival am 5. und 6. Juni 2020 ist sicherlich einer der Höhepunkte des Hessentags im kommenden Jahr in Bad Vilbel (Wetterau). Der Vorverkauf beginnt am Montag, 11. November, wie hr3 am Freitag mitteilte .

Folgende Bands und Künstler treten neben anderen bei dem zweitägigen Festival in der Hessenstagsarena auf:

Freitag, 5. Juni 2020

Revolverheld : Die Hamburger Band um Sänger Johannes Strate war bereits im Frühjahr in der Frankfurter Festhalle zu Gast. Im kommenden Jahr eröffnet sie den Hessentag 2020. Ihr aktuelles Album: "Zimmer mit Blick".

: Die Hamburger Band um Sänger Johannes Strate war bereits im Frühjahr in der Frankfurter Festhalle zu Gast. Im kommenden Jahr eröffnet sie den Hessentag 2020. Ihr aktuelles Album: "Zimmer mit Blick". Álvaro Soler: Anfang des Jahres stand er beim Music Discovery Project mit dem hr-Sinfonieorchester auf der Bühne, im kommenden Sommer tritt er in Bad Vilbel beim hr3-Festival auf. Mit europaweit 42 Platin- und 18 Goldenen Schallplatten gehört Soler zu den Superstars des Latin Pop. Aktuelles Album: "Mar de Colores".

Álvaro Soler beim "Music Discovery Project" mit dem hr-Sinfonieorchester Bild © hr/Ben Knabe

Samstag, 6. Juni 2020

The BossHoss : Für den zweiten Festival-Abend verspricht die Band eine wilde, mitreißende Show. Auf ihrem aktuellen Album "Black Is Beautiful" präsentieren The BossHoss die Bandbreite ihres Country-Rock-Sounds.

: Für den zweiten Festival-Abend verspricht die Band eine wilde, mitreißende Show. Auf ihrem aktuellen Album "Black Is Beautiful" präsentieren The BossHoss die Bandbreite ihres Country-Rock-Sounds. Max Giesinger : Er war bereits in diesem Jahr in Hessen auf Tour und spielte in mehreren vollen Hallen. Auf seinem aktuellen Album "Die Reise" erzählt er Geschichten vom permanenten Unterwegssein und vom Wunsch, irgendwann wieder zu Hause anzukommen.

: Er war bereits in diesem Jahr in Hessen auf Tour und spielte in mehreren vollen Hallen. Auf seinem aktuellen Album "Die Reise" erzählt er Geschichten vom permanenten Unterwegssein und vom Wunsch, irgendwann wieder zu Hause anzukommen. Stefanie Heinzmann: Die Schweizerin hat fünf Pop-Alben herausgebracht (aktuell: "All We Need Is Love"), unzählige Preise gewonnen und mit verschiedenen Musikern zusammengearbeitet - von Lionel Richie bis Alle Farben. Ihre besten Songs präsentiert sie auf dem hr3-Festival beim Hessentag.

Stefanie Heinzmann Bild © hr/Benedikt Schnermann

Tickets ab 74 Euro

Tickets sind erhältlich im hr-Ticketcenter, im Kartenbüro der Stadt Bad Vilbel sowie an allen Vorverkaufsstellen von Frankfurt Ticket Rhein-Main. Die Preise können je nach Ticketanbieter und Systemgebühren leicht variieren:

Freitag: Stehplätze ab 64 Euro, Front-of-Stage-Tickets ab 74 Euro

Samstag: Stehplätze ab 69 Euro, Front-of-Stage-Tickets ab 79 Euro

Kombi: Stehplatz ab 123 Euro, Front-of-Stage-Tickets ab 141 Euro

Der 60. Hessentag wird vom 5. bis 14. Juni des kommenden Jahres in Bad Vilbel gefeiert. Das Motto: "Wir bringen Hessen auf die Bühne". Im Jahr 2021 ist Fulda Gastgeber des Landesfests. In diesem Jahr fand der Hessentag in Bad Hersfeld statt.