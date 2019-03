Der deutsch-österreichische Dirigent und Komponist Michael Gielen ist tot.

Er starb im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Mondsee in Österreich, wie seine Familie dem öffentlich-rechtlichen SWR am Freitag mitteilte.

Gielen gehörte mit seinem umfangreichen Repertoire von Bach bis zur Moderne, von sinfonischer Literatur bis zur Oper, zu den wichtigen Dirigenten der Gegenwart. Zehn Jahre lang war er Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper, anschließend leitete er von 1986 bis 1999 das Sinfonieorchester des SWR.