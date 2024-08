Weniger Besucher beim Sound-of-the-Forest-Festival

Die Aussicht auf Regen und Unwetter hat die Besucherzahl beim Sound-of the-Forest-Festival am vergangenen Wochenende ausgebremst. Wie die Veranstalter mitteilten, war das diesjährige Newcomer-Festival in Mossautal im Odenwald nicht ausverkauft - und mit 4.500 Gästen niedriger als in den Vorjahren.

"Wir hatten am Donnerstag in der Einlass-Situation heftigen Starkregen", teilten die Macher des ehrenamtlich organisierten Festivals mit. Auch am Samstag habe ein Gewitter das Sound of the Forest überrascht. Ein Auftritt sei wegen des Wetters abgebrochen worden, der nächste Auftritt sei von der Sängerin selbst abgesagt worden.

Gefeiert wurde dennoch, wie die Organisatoren mitteilten: "Die Leute haben es mit Gelassenheit genommen und sind mit ihren Luftmatratzen durch den Matsch gesurft und haben im Regen getanzt." Im nächsten Jahr will das Sound of the Forest früher werben, um bei steigenden Kosten die maximale Anzahl von 5.000 Tickets zu verkaufen. "Wir gehen dieses Jahr wahrscheinlich mit einem deutlichen Minus aus der Sache raus", so die Bilanz des Veranstalters.